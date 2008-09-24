به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا منادی سفیدان قبل از ظهر امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه قرآن تبریز در گفتگو با خبرنگاران افزود: سرمایه اصلی مسلمانان در جوامع اسلامی قرآن بوده و این کتاب الهی در ذره ذره وجود مؤمنان نفوذ دارد.
نماینده مردم تبریز، اسکو آذرشهر اضافه کرد: فرهنگ قرآنی برترین و کاملترین فرهنگ برای رفاه مردم در جامعه است.
منادی خاطرنشان کرد: تلاش برای پیاده کردن هر چه بیشتر این فرهنگ در حقیقت سرمایهگذاری همهجانبه و سالمسازی جامعه است.
این نماینده مجلس تاکید کرد:در سایه تعلیمات و معارف قرآنی دشمنان در مقابل انقلاب کشورمان همواره سر تسلیم فرود میآورند.
منادی اظهار داشت: نمایشگاه قرآن تبریز گام بزرگی در راه هدایت جوانان به صراط مستقیم و آینده روشن است.
نماینده مردم تبریز، اسکووآذرشهر در پایان اضافه کرد: باید در سالهای آینده برگزاری این نمایشگاه، جامعتر از امسال استمرار یابد.
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