دو چاه آب شرب در فردیس کرج خشک شد

احمد کلانترزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: چاهی با 80 متر عمق و آبدهی 17 لیتر بر ثانیه و چاه دوم با حدود 185 مترعمق و آبدهی 40 لیتر بر ثانیه در این منطقه خشک شده است.

وی افزود: کاهش نزولات جوی و تغذیه نشدن سفره های زیرزمینی علت خشک شدن این چاه ها است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز چاه شهرک وحدت فردیس که قابلیت آبدهی 48 لیتر در ثانیه را دارد در معرض خشک شدن قرار گرفته است.

کلانترزاده یادآور شد: برای جبران کمبود آب در فردیس، دوحلقه چاه جدید در انتهای خیابان پاسگاه شهرک وحدت با اعماق 207 و 230 متر و آبدهی 40 لیتر در ثانیه در این منطقه حفاری و وارد مدار شده است.

وی عنوان کرد: همچنین برای این منظور عملیات حفاری دو حلقه چاه دیگر به پایان رسیده است که پس از تجهیز وارد مدار بهره برداری خواهند شد.