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۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۷

امینی با "یلدا" به تلویزیون می‌آید

الیزابت امینی به تازگی بازی در مجموعه تلویزیوونی "یلدا" به کارگردانی مسعود رشیدی و تهیه‌کنندگی افشین زمانی را به پایان رسانده است.

وی درباره نقشی که در این مجموعه بازی کرده به خبرنگار مهر گفت: پریوش در "یلدا" سال‌ها قبل از ایران رفته و برای پیگیری اهداف و مقاصدی خاص به ایران برمی‌گردد. این نقش با دیگر نقش‌هایم تفاوت زیاد داشت و در عین حال که منفی بود، وجوهی مختلف داشت که آن را از تک‌بعدی بودن خارج می‌کرد.

بازیگر فیلم‌های سینمایی "خواب سفید" و "قلقلک" ادامه داد: فیلمنامه مجموعه "یلدا" جذابیت خاصی داشت و جای کار برای بازیگر به وجود می‌آورد. قصه ساختاری منسجم داشت و نقش‌ها چندوجهی از کار درآمده بود. من و دیگر اعضای گروه امیدواریم این مجموعه بازتابی خوب داشته باشد.

فیلمنامه مجموعه "یلدا" را حسن مشکلاتی نوشته و کاوه سماکباشی، مینا نوروزی، هوشنگ توکلی و جمشید شامحمدی در آن بازی کرده‌اند. این مجموعه در 15 قسمت 40 دقیقه‌ای از شبکه یک پخش می‌شود.

کد مطلب 754723

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