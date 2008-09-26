وی درباره نقشی که در این مجموعه بازی کرده به خبرنگار مهر گفت: پریوش در "یلدا" سالها قبل از ایران رفته و برای پیگیری اهداف و مقاصدی خاص به ایران برمیگردد. این نقش با دیگر نقشهایم تفاوت زیاد داشت و در عین حال که منفی بود، وجوهی مختلف داشت که آن را از تکبعدی بودن خارج میکرد.
بازیگر فیلمهای سینمایی "خواب سفید" و "قلقلک" ادامه داد: فیلمنامه مجموعه "یلدا" جذابیت خاصی داشت و جای کار برای بازیگر به وجود میآورد. قصه ساختاری منسجم داشت و نقشها چندوجهی از کار درآمده بود. من و دیگر اعضای گروه امیدواریم این مجموعه بازتابی خوب داشته باشد.
فیلمنامه مجموعه "یلدا" را حسن مشکلاتی نوشته و کاوه سماکباشی، مینا نوروزی، هوشنگ توکلی و جمشید شامحمدی در آن بازی کردهاند. این مجموعه در 15 قسمت 40 دقیقهای از شبکه یک پخش میشود.
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