باید دربی را ببریم / مهم نیست من بازی کنم یا نه

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدینیو به "ایل جورنو" ایتالیا گفت: من مدت زمان کوتاهی است که در میلان هستم اما این شهر را دوست دارم و احساس خوبی از حضور در اینجا دارم. همیشه در خصوص بازی های دربی احساس منحصر به فردی دارم. دوست دارم در دیدار دربی بازی کنم با این حال نظر مربی تیم شرط است.

وی افزود: مهم این نیست که من بازی می کنم یا نه، آنچه اهمیت دارد این است که بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم. چنانچه در ترکیب تیم باشم به میدان می روم و هرآنچه دارم را عرضه می کنم.

میلان درحال حاضر 4 امتیاز نسبت به اینتر کمتر دارد و چنانچه بتواند رقیب همشهری خود را ببرد، فاصله امتیازات خود را با این تیم کم می کند.