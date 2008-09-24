جهان قطب مسلط ندارد/ اقدام روسیه درگرجستان نشان افول قدرت آمریکا است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی که درمراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه عالی دفاع ملی و در جمع اساتید، دانشجویان ، دانش آموختگان این دانشگاه و جمعی از مسئولان کشوری و لشگری سخن می گفت، اظهار داشت: در شرایط فعلی ما وارد زمانه بی قطبی شده ایم و فضای بین المللی حالت ژله ای دارد یعنی قطب مسلطی نداریم و بازیگران در عرصه بین الملل هر کدام بر حسب توانمندی ها و وزنی که دارند حرف خود را می زنند تا جایگاهی در نظام بین المللی پیدا کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی برخورد با امواج فکری عرصه بین المللی را برای دانشگاه عالی دفاع ملی ضروری دانست و با اشاره به تلاش آمریکا برای پیشبرد اهداف خود در جریان کنفرانس آناپولیس بیان داشت: آمریکایی ها هم اکنون در اکثر مسائل دچار سرگیجه و بی ثباتی هستند و در قضیه کنفرانس آناپولیس نیز در حالی همواره اعلام می کنند که مسئله اسرائیل وفلسطین به زودی حل می شود که اصلا نمی توان به این نگاه خوشبین بود چرا که آمریکایی ها دریک چاه خشک دلق می اندازند که آبی از آن در نمی آید و این اقدامات آمریکا نمی تواند شرایط فلسطین را تحت تاثیر قرار دهد.

لاریجانی در ادامه با اشاره به یکی از کتابهای برژینسکی از صاحبنظران ایالات متحده تاکید کرد: برژینسکی در کتاب ریاست جمهوری و بحران قدرت عالی آمریکا نقدی بر وضعیت این کشور دارد و معتقد است آمریکایی ها با اقدامات خود نه تنها یک فرصت طلایی را از داست داده اند بلکه به جایگاه خود در عرصه بین الملل نیز لطمه زده اند و این حرفی است که امروز حتی از طرف بسیاری از سردمداران آمریکایی نیز گفته می شود.

رئیس مجلس ادامه داد: برژینسکی در این کتاب نتیجه گیری می کند که سیاست خارجی آمریکا در چند سال اخیر ناهماهنگ بوده و این ناهماهنگی ها شرایط گیج کننده ای برای آمریکا ایجاد کرده است و سیاست خارجی آمریکا نابودکننده خود بوده است چرا که ایالات متحده ظرفیت خوبی در عراق و افغانستان داشت اما با نوع رفتار خود این ظرفیت را به ضد خودش تبدیل کرد.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با اشاره به حمله آمریکا به عراق بعد از حوادث 11 سپتامبر اظهار داشت: اگر در بدو ورود آمریکایی ها به عراق این دیدگاه وجود داشت که ایالات متحده برای سرنگون کردن صدام اقدام کرد اما این دیدگاه هم اکنون تغییر یافته به نحوی که دربدو ورود نیروهای آمریکایی به عراق خود آمریکایی ها یک نظرسنجی از مردم عراق داشتند و در آن نظر سنجی 45 درصد مردم عراق اعلام کرده بودند که آمریکا برای آزادی ودموکراتیک به عراق آمده است اما چند ماه قبل باز هم توسط خود آمریکایی ها یک نظرسنجی دیگری انجام شد که در آن تنها 3 درصد مردم به آن دیدگاه معتقد بودند.

دکتر لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همزمانی آغاز سال تحصیلی جدید با لیالی قدر، گفت: این تقارن نمادی از نحوه تعلیم و تعلم در تفکر اسلامی است که آموزش فکری و تربیت عقلانی در تفکر اسلامی همواره همراه و ممزوج با تهذیب نفس و آراستگی روح بوده است.

وی با اشاره به اینکه تعلیم و تربیت یک موضوع تک ساعتی و یک بعدی نیست، خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات امروز بشر تمرکز بر روی برخی وجوه انسانی است و به همین دلیل شاهد عدم تعادل در زیست فردی هستیم چرا که انسان یک بعدی نمی تواند همه وجوه مختلف را در بر بگیرد و به همین دلیل چالش هایی بروز می کند.

رئیس مجلس خطاب به دانشجویان دانشگاه عالی دفاع یادآور شد: شما یک تمایزی با دیگر سیستم های آموزشی دارید و تفاوت این است شما را برای مدیریت استراتژیک کشور تربیت می کنند و این موضوعی است که در بقیه کشورها از گذشته های دور مورد توجه بوده و ما نیز کم کم به این سمت درحال حرکت هستیم چرا که مدیران ما برحسب تحصیلات دانشگاهی در یک زمینه خاص تخصص داشته اند و زمانی که در سطح مدیریتی قرار می گیرند با مسائل مختلف اعم از داخلی و خارجی مواجه می شوند که ضرورت دارد مدیر بین هر کدام از اینها نسبت مناسب برقرار کند و درک صحیحی از شرایط داشته باشد.

لاریجانی تصریح کرد: تربیت مدیران استراتژیک این فهم صحیح را برای مدیران ایجاد می کند چه مولفه هایی را باید رصد کنند و چه نسبت هایی را باید بیابند و این موضوعی اکتسابی است نه فطری چرا که در دنیای امروز اکثر علوم و حتی علوم ذوقی و هنری نیز بر خلاف گذشته جنبه اکتسابی پیدا کرده است.

وی کلان نگری را از ویژگی های مهم یک مدیر استراتژیک کشور دانست و تاکید کرد: مدیر استراتژیک باید به وجوهی که در فنون تخصصی به آن پرداخته نمی شود تسلط داشته باشد و نگاه او نیز نباید خرد باشد بلکه در مدیریت استراتژیک کلان نگری باید آموخته شود و اگر کسی قصد دارد در مناصب مدیریت بالا قرار گیرد قرار نیست به اقدامات خرد بپردازد و می بایست مولفه های کلان را بشناسد و اهمیت موضوعات را بیابد.

درابتدای این مراسم ابراهیم حسن بیگی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گزارشی ازاقدامات انجام شده و برنامه های آتی این دانشگاه را ارائه کرد و در پایان مراسم نیز دانشنامه دکترای امیر سرتیپ موسوی جانشین فرمانده ارتش، سرتیپ جمالی جانشین دافوس سپاه پاسداران، فرشید مظفر مدیر امور رایانه دفتر مقام معظم رهبری و محمد کرمپور از وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات توسط رئیس مجلس شورای اسلامی اهدا شد.