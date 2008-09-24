رسانه ها جو روانی گرانی را از بین ببرند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام احمد علم الهدی پیش از ظهر امروز در بازدید از مراسم توزیع سبد غذایی اهدایی کمیته امداد و بهزیستی به مددجویان با اشاره به اینکه جو روانی گرانی باعث وحشت و از پا درآمدن مردم می‌شود بر انعکاس وجود ارزاق در بازار و خدمات دولت در زمینه تامین کالاهای اساسی مردم تاکید کرد.

وی افزود: باید با اقدامات فرهنگی و استفاده از رسانه‌ها، برای شکستن این جو با انعکاس خدمت رسانی دولت در زمینه تامین ارزاق مردم به ویژه اقشار ضعیف استفاده کرد.

عضو خبرگان رهبری ادامه داد: با این وجود وضعیت نامناسب اقتصادی در روستاها حکمفرما است به طوری که حتی در زمینه تامین نان نیز با مشکل مواجه هستند که نیازمند رسیدگی مسئولان است.

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم از توزیع 100 هزار سبد کالای غذایی در بین مددجویان کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و گفت: از این مقدار 20 هزار در میان مددجویان بهزیستی خراسان رضوی و 80 هزار در بین افراد زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی توزیع می شود.

وی بر توجه به کیفیت مناسب سبد کالایی مددجویان تاکید کرد.