تقدیر از ناشر آمریکایی برای نشر ادبیات مستقل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، دفتر انتشارات "گراو" به مدیریت راست در دهه پنجاه و شصت میلادی محل رفت و آمد نویسندگانی بود که درآن زمان کمتر کسی حاضر به چاپ آثارشان بود و حتی درصورت چاپ و انتشار کمتر خواننده ای در آن دوره به سراغ این کتابها می رفت.

نویسندگانی همچون ساموئل بکت و هنری میلر که به گمان همه ناشران و فعالان بازار نشر جز غیرعادی بودن ویژگی دیگری نداشتند و به همین دلیل محکوم به فنا و فراموشی بودند. وجود و حضور این گونه نویسندگان در ادبیات سراسر جهان اتفاق و جریان غیرعادی تلقی نمی شود، اما آدمهای کم طرفدار و بی اقبالی که "راست" به آنها میدان نشر می داد با همه فرق می کردند.

به نوشته نیویورک تایمز: "شم قوی و تفکر پیشرو "راست" به او امکان تشخیص بارقه های درخشان نبوغ در نوشته های نویسندگان مهجوری چون این دو تن که گفتیم و دیگر نویسندگان مستقل مانند ویلیام.اس.باروز و مالکوم ایکس را می داد. باید از او به خاطر انتشار مجموعه نمایشنامه های بکت به انگلیسی و "مدار راس سرطان" تشکر کنیم و به یاد بیاوریم که این هدیه او به فرهنگ ماست.

هدیه ای که در زمان اهدا هیچکس قدرش را ندانست. او به واقع دو دهه زودتر از زمان خود حرکت می کرد.

جسارت و تهور "راست" در انتشار این آثار که به گفته مورخان ادبیات کمتر کسی حوصله و توان خواندنشان را داشت چیزی فراتر از گستاخی و شجاعت می خواست. تلاش "راست" برای انتشار عقاید مستقل و خاص دین بزرگی بر گردن فرهنگ و ادب آمریکا گذاشته و از یاد نبریم که حتی روال تفکر سیاسی در آمریکا هم به او مدیون است."

"راست" در اوج نفوذ اندیشه های جزمی و فشارهای سناتور مک کارتی که به نام مبارزه با کمونیسم کمر به پاکسازی هر گونه تفکر مستقلی بسته بود با انتشار خاطرات "چه گوارا" به عنوان نمونه و سمبل شورش و عصیان در جهان رخنه ای عظیم در روال انگیزیسیون مدرن به وجود آورد و اگر چه مدتی از ثمره تلخ این جسارت چشید اما شکستی در دیوار عادت تفکر جاری ایجاد کرد.

مراسم تقدیر و تشکر رسمی بنیاد ملی کتاب آمریکا از" بارنی راست" روز 19 نوامبر سال جاری میلادی (29 آبان) در کتابخانه کنگره برگزار می شود و این بنیاد از او به خاطر یک عمر خدمت به ادبیات و فرهنگ آمریکا تقدیر خواهد کرد.