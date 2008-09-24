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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۱

تشکیل 2 کارگروه‌ برای انجام خصوصی سازی در پست

مدیر عامل شرکت پست گفت: دو کارگروه حقوقی و خبرگان در پست تشکیل شده تا مقدمات لازم برای ورود پست به بورس را آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد حسن محبیان عراقی ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: در کارگروه حقوقی، موارد حقوقی در این واگذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در کارگروه خبرگان نیز مصداق‌های حاکمیتی موجود برای باقی‌ماندن در اختیار دولت در پست بررسی، تعیین و تدوین می‌شود.

مدیر عامل شرکت پست تصریح کرد: اصولی مهم در مسیر خصوصی سازی شرکت پست توسط وزیر ارتباطات تعیین شده و اقدامات بر اساس موارد تعریف شده در حال انجام است.

وی ادامه داد: دولت بر اساس مصوبه خود، اجازه ورود شرکت پست به بورس و واگذاری این شرکت دولتی را به بخش خصوصی صادر کرده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به این مصوبه، شرکت پست از تاریخ ابلاغ آن، سه ماه فرصت دارد تا اساسنامه جدید خود را تنظیم و به مراجع ذی ربط ارایه کند.

محبیان عراقی تأکید کرد: مصوبه دولت هنوز به شرکت پست ابلاغ نشده اما بر اساس اطلاعات موجود، به زودی از سوی ریاست جمهوری ابلاغ می شود.

وی گفت: در حال حاضر در مرحله تنظیم اساسنامه هستیم که پس از تصویب در شورای اصل 44 وزارت ارتباطات برای طی مراحل بعدی به مراجع ذی ربط ارایه خواهد شد.

کد مطلب 754743

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