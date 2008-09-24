تشکیل 2 کارگروه‌ برای انجام خصوصی سازی در پست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد حسن محبیان عراقی ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: در کارگروه حقوقی، موارد حقوقی در این واگذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در کارگروه خبرگان نیز مصداق‌های حاکمیتی موجود برای باقی‌ماندن در اختیار دولت در پست بررسی، تعیین و تدوین می‌شود.

مدیر عامل شرکت پست تصریح کرد: اصولی مهم در مسیر خصوصی سازی شرکت پست توسط وزیر ارتباطات تعیین شده و اقدامات بر اساس موارد تعریف شده در حال انجام است.

وی ادامه داد: دولت بر اساس مصوبه خود، اجازه ورود شرکت پست به بورس و واگذاری این شرکت دولتی را به بخش خصوصی صادر کرده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به این مصوبه، شرکت پست از تاریخ ابلاغ آن، سه ماه فرصت دارد تا اساسنامه جدید خود را تنظیم و به مراجع ذی ربط ارایه کند.

محبیان عراقی تأکید کرد: مصوبه دولت هنوز به شرکت پست ابلاغ نشده اما بر اساس اطلاعات موجود، به زودی از سوی ریاست جمهوری ابلاغ می شود.

وی گفت: در حال حاضر در مرحله تنظیم اساسنامه هستیم که پس از تصویب در شورای اصل 44 وزارت ارتباطات برای طی مراحل بعدی به مراجع ذی ربط ارایه خواهد شد.

