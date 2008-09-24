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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۳

ارفعی به مهر خبر داد:

آخرین وضعیت آشکارساز شتابگر LHC / از کار افتادگی مگنت 34

آخرین وضعیت آشکارساز شتابگر LHC / از کار افتادگی مگنت 34

رئیس همکاری ایران با پروژه سرن از راه اندازی شتابگر سرن ظرف سه ماهه آینده خبر داد و گفت: مگنت 34 شتابگر از کار افتاده و مسئولان مربوط مشغول گرم کردن این ناحیه برای آغاز فعالیتهای تعمیراتی هستند.

دکتر حسام الدین ارفعی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره توضیح داد: به دلیل نشت هلییوم به داخل تونل شتابگر سرن از کار افتاد.

وی با بیان اینکه هلییوم موجب کاهش دمای بخش مغناطیسی شتابگر می شود، ادامه داد: محققان با تلاش بسیار موفق شدند دمای این دستگاه را به صفر مطلق (273 درجه زیر صفر) برسانند.

ارفعی تاکید کرد: از آنجا که انسان قادر به فعالیت در این دما نیست از این رو محققان درصدند تا با گرم کردن بخشهای مورد نظر کار تامین بخشهای از کار افتاده را آغاز کنند.

به گفته رئیس همکاری ایران با سرن ظرف 2 تا 3 ماه آینده این شتابگر به کار خود ادامه خواهد داد.

کد مطلب 754759

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