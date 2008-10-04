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۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۱۷

فیلمبرداری "نسکافه داغ داغ" متناسب با فضای شاد فیلم است

فیلمبرداری "نسکافه داغ داغ" متناسب با فضای شاد فیلم است

فیلمبردار فیلم سینمایی "نسکافه داغ داغ" جنس فیلمبرداری فیلم تازه علی قوی‌تن را متناسب با فضای شاد و مفرح آن دانست.

علی اللهیاری درباره همکاری در تولید "نسکافه داغ داغ" به خبرنگار مهر گفت: فیلم فضایی شاد دارد و ما در رنگ‌آمیزی، استفاده از نور و جنس فیلمبرداری سعی کردیم فضایی روشن و زنده به وجود بیاوریم. این فضا با ذهنیتی که کارگردان درباره قصه و فضاسازی داشت، همخوانی دارد.

این فیلمبردار سینما که فیلم سینمایی "خواستگار محترم" را در نوبت اکران دارد، افزود: فیلم‌هایی که برای جذب مخاطب تولید می‌شوند باید قصه و فضایی دوست‌داشتنی برای بیننده داشته باشند و این فضا از طریق طراحی نور، نوع فیلمبرداری و استفاده از رنگ‌ها و طراحی صحنه و لباس به وجود می‌آید. این عناصر باید همدیگر را تکمیل کنند تا به نتیجه هماهنگی برسیم.

اللهیاری درباره فعالیت‌های تازه خود نیز گفت: تصویربرداری برنامه مستند "نسیم سحری" را بر عهده داشتم که در ایام عزاداری حضرت علی (ع) از شبکه یک پخش شد و به زودی در فیلم تازه علی قوی‌تن با این کارگردان همکاری می‌کنم.

کد مطلب 754761

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