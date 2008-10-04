فیلمبرداری "نسکافه داغ داغ" متناسب با فضای شاد فیلم است

علی اللهیاری درباره همکاری در تولید "نسکافه داغ داغ" به خبرنگار مهر گفت: فیلم فضایی شاد دارد و ما در رنگآمیزی، استفاده از نور و جنس فیلمبرداری سعی کردیم فضایی روشن و زنده به وجود بیاوریم. این فضا با ذهنیتی که کارگردان درباره قصه و فضاسازی داشت، همخوانی دارد.
این فیلمبردار سینما که فیلم سینمایی "خواستگار محترم" را در نوبت اکران دارد، افزود: فیلمهایی که برای جذب مخاطب تولید میشوند باید قصه و فضایی دوستداشتنی برای بیننده داشته باشند و این فضا از طریق طراحی نور، نوع فیلمبرداری و استفاده از رنگها و طراحی صحنه و لباس به وجود میآید. این عناصر باید همدیگر را تکمیل کنند تا به نتیجه هماهنگی برسیم.
اللهیاری درباره فعالیتهای تازه خود نیز گفت: تصویربرداری برنامه مستند "نسیم سحری" را بر عهده داشتم که در ایام عزاداری حضرت علی (ع) از شبکه یک پخش شد و به زودی در فیلم تازه علی قویتن با این کارگردان همکاری میکنم.
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