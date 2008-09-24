نمایشگاه انقلاب سنگ در مشهد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محسن لشکری رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی ظهر امروز در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه افزود: این نمایشگاه با همکاری روزنامه قدس و به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین در مقابل زور گویی های رژیم غاصب اسرائیل برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه 50 اثر عکاسی با موضوع مردم فلسطین که توسط عکاسان حرفه ای و برتر دنیا در طول مبارزات مردم مظلوم فلسطین گرفته شده، به نمایش گذاشته شده است.

لشکری خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه نشان دادن رشادتها و دلاوری های مردم مظلوم فلسطین در دفاع از سرزمینشان است و امیدواریم با به نمایش گذاشتن این آثار بتوانیم مظلومیت مردم این منطقه را به عنوان نخستین قبله گاه مسلمین بشناسانیم.

وی مدت برگزاری این نمایشگاه را از تاریخ سوم مهرماه سال جاری به مدت سه روزعنوان کرد و افزود: این نمایشگاه در آستانه روز جهانی قدس افتتاح شده و از ساعت 8 الی 18 پذیرای بازدید علاقه مندان می باشد.

این نمایشگاه با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهید مصطفی خمینی سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی در باغ آرامگاه نادری واقع در چهار راه شهدا مشهد دایر است.