یحیی سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: در ماه رمضان 18 تا 20 جشن گلریزان برای آزادی زندانیان محکومین مالی برگزار خواهد شد که با پایان این جشن‌ها زمینه آزادی100 نفر مهیا می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون در شهرهای ماکو، سردشت، نقده، میاندوآب، ارومیه، چالدران، بوکان این جشن‌ها برگزار شده است بیان داشت: امروز و فردا نیز در شهرهای خوی و اشنویه جشن گلریزان برگزار می شود.

سلطانی ادامه داد: تاکنون با برگزاری این جشن‌ها یکصد و 10 میلیون تومان جمع‌آوری شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: 110 میلیون تومان نیز تعهد موسسات مالی و اعتباری جوانان خیر به مبلغ 50 میلیون تومان، موسسه مهر50 میلیون تومان و موسسه انصار و مجاهدین 10 میلیون تومان در قالب وام های قرض الحسنه بدون سپرده به زندانیان داده می شود.

