دستیابی محققان ایرانی به سنتز آزمایشگاهی نانوکامپوزیت بسیار سخت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فتح اله کریم ‌زاده عضو هیئت علمی دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان در تشریح این پروژه گفت: فلز روی فلزی نرم و انعطاف ‌پذیر است که نقطه ذوب و استحکام پایینی دارد اما به سبب مقاومت بالا در برابر خوردگی، به ‌‌عنوان پوشش و آب ‌بند در صنایع مختلف بکار می‌رود، برخلاف روی، آلومینا ماده‌ای سرامیکی و سخت است که انعطاف پذیری پایینی دارد. نانوکامپوزیت متشکل از این دو ماده می ‌تواند مجموعه ای از خواص مشترک آنها را به طور همزمان داشته باشد که بیشترین کاربرد را در صنایع کاتالیستی دارد.

وی اضافه کرد: برای تولید این کامپوزیت از فرآیند آسیاب کاری استفاده شد و طی فرآیند آسیابکاری 18 درصد وزنی پودر آلومینیوم به همراه 82 درصد وزنی اکسید روی، مطابق ترکیب استوکیومتری، وارد محفظه آسیاب شد. پس از انجام واکنش میان این دو ماده، نانوذرات آلومینا تولید شد.

کریم زاده یادآور شد: ذرات آلومینای تولیدی به دلیل برخورداری از ساختار آمورف می ‌تواند به عنوان کاتالیزور مناسبی در صنایع تصفیه گاز مطرح شوند.

وی گفت: از دیگر کاربردهای روش به کار رفته در این تحقیق، تولید ذرات آلومینای نانومتری است. با انحلال روی موجود در کامپوزیت تولیدی می ‌توان آلومینای نانومتری تولید کرد که در صورت حمایت صنایع، با سرمایه ‌گذاری اندک امکان تولید نانوکامپوزیت مورد نظر و نیز نانوذرات آلومینا با این روش وجود خواهد داشت.

دکتر فتح اله کریم ‌زاده و دکتر محمدحسین عنایتی اعضای هیئت علمی دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان و مجید طاووسی در این پروژه در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد این پروژه را به انجام رسانده اند.

جزئیات این کار تحقیقاتی در مجله Materials Science and Engineering A (جلد 486، صفحه 45-48، سال 2008) منتشر شده است.