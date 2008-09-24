کمیته فنی شنا امروز تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که از ساعت 14 در محل فدراسیون شنا و به ریاست بهرام پازوکی برگزار می شود، تصویب برنامه مسابقات استخرهای کشور،تصویب برنامه مسابقات جایزه بزرگ شنا،ارائه دستورالعمل شرح وظایف مربیان وتدوین پیش نویس آیین نامه تشکیل مدارس شنا از مهم ترین موارد مطروحه در این نشست خواهد بود.

گروه بندی بازیکنان لیگ برتر واترپلو اعلام شد

گروه بندی بازیکنان دسته یک و دو حاضر در لیگ برتر واترپلو جهت یارگیری تیم های شرکت کننده در این مسابقات اعلام شد.

بر اساس گروه بندی کمیته فنی واترپلو 11بازیکن در گروه یک،11 بازیکن در گروه دو و6 دروازه بان در گروه سه قرار دارند.



فهرست بازیکنان به شرح زیراست:

گروه یک:

علی اکبر شیری جیان،میثم جعفری،سید مهدی میرمهدی،علی پیروزخواه،سهیل خادم پیر،امیرحسین خانی،میلاد محمدی،کامبیز افشاری،یاشار سلطانی،مهدی کرمی و مهدی عماد

هرتیم حق استفاده از3 بازیکن این گروه و یک بازیکن خارجی یا دو بازیکن داخلی و دو بازیکن خارجی را دارد.



گروه دو :

مهدی طیران،آرامه آقازاریان،علیرضا یراقی،حسین فاضلی،مجید غلامی،بابک بسیطی،علی صالح،خشایار جلالی اقدم،رضا حقگو،میلاد ناظمی ومحسن جلیلی.

تیم ها مجوز استفاده از 3 بازیکن گروه دو را دارند.



گروه سه:

علیرضا شهیدی پور،سجاد عبدی،امیر عباس اکبرنژاد،حمید رضا قبادیان،امید لطف پور و امیر محمد سجادیان .

هر تیم می تواند حداکثر یک دروازه بان از گروه فوق الذکر را در ترکیب خود قرار دهد.