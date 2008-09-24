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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۰

ظرفیت صادرات مرکبات مازندران باید به ۴۰۰ هزار تن برسد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری مازندران گفت: ظرفیت صادرات مرکبات استان باید به۴۰۰ هزار تن برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه ظهر چهارشنبه در جلسه شورای بانکها با مدیران عامل تعاونی های کشاورزی با اشاره به اینکه تعاونی ها و بانکها می توانند در توسعه باغداری و مرکبات از استان حمایت کنند گفت: مازندران قابلیت صادرات ۴۰۰ هزار تن مرکبات را دارد اما در حال حاضر تنها ۲۵ هزار تن مرکبات از استان صادر می شود.

وی گفت: عدم نقدینگی و سرمایه گذاری در گردش مشکل فراوانی برای تعاونیها و اتحادیه ها محسوب می شود.

وی بر اولویت گذاری در ذخیره سازی مرکبات تاکید کرد و افزود: برای جلوگیری از بحران پایین آمدن قیمت، محصول باغی باید زودتر از موعد مقرر از صاحبان آن خریداری شود.

فرزانه گفت: بانکهای عامل موظف به ارائه تسهیلات به بهره برداران و تولید کنندگان هستند و برای اینکه بازپرداخت به موقع برای گردش نقدینگی صورت گیرد، اهرمهای نظارتی از طریق مسئولان به وجود آورد تا در ارسال مطالبات، تعویقی ایجاد نشود.

وی گفت: استانهایی که قصد خرید و ذخیره سازی مرکبات استان مازندران را دارند باید از طریق بانکهای عامل استان خود اقدام کنند.

کد مطلب 754776

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