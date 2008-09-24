تیم مذاکره کننده آمریکایی درباره توافقنامه امنیتی به بغداد بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " سوزان زیاده " سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد با اعلام خبر بازگشت تیم مذاکره کننده آمریکایی به بغداد از ادامه مذاکرات با دولت عراق درباره توافقنامه امنیتی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه مذاکرات بین دو طرف بغداد و واشنگتن ادامه دارد، از هرگونه توضیحی درباره محور این مذاکرات خودداری کرد.

از سوی دیگر، "هادی العامری" رئیس کمیته امنیت و دفاع در پارلمان عراق با اشاره به خبر بازگشت تیم مذاکره کننده آمریکایی گفت : مذاکرات با دولت عراق تاکنون شروع نشده است.

درعین حال، " عباس البیاتی " یکی از نمایندگان وابسته به ائتلاف عراق یکپارچه در پارلمان عراق به روزنامه عکاظ گفت : دولت عراق همچنان منتظر پاسخ های قانع کننده آمریکا درباره توافقنامه است.

وی افزود : توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن بر پایان حضور نظامی بیگانگان در سال 2011 تاکید دارد و در صورتی که دو موضوع خروج نیروهای بیگانه و مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی مورد حل و بررسی قرار بگیرد، تصویب این توافقنامه وجود دارد اما بدون این دو امکان تصویب آن وجود ندارد.