این کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه "ملا نصرالدین" را که توسط نسیم احمدپور دراماتورژی شده برای اجرا به بخش تجربه‌های نو بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ارائه داده‌ام. فرشاد فزونی آهنگساز اثر خواهد بود.

دشتی درباره شیوه اجرا و گروه بازیگری نمایش افزود: این کار هم در راستای تجربیات پیشین گروه تئاتر دن کیشوت است. در این اثر تعدادی از بازیگران گروه و همچنین بازیگران میهمان حضور خواهند داشت. البته بازیگران نمایش در کارگاهی که هفته آینده برگزار می‌شود به صورت قطعی مشخص خواهند شد.

دشتی نمایش "پینوکیو" را سال 86 در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد که در جشنواره تئاتر روهر آلمان نیز اجرا شد. علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از فعالیت‌های گروه دن کیشوت به سایت www.donquixotescene.com مراجعه کنند.