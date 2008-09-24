همایش" یوم حضرت علی(ع)"در هند برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مایش" یوم حضرت علی(ع)" با حضور خواجه حسن ثانی نظامی، دکتر خالق محمدخان، پروفسور شریف الحسن نقوی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عقیل‌الغروی، حجت الاسلام والمسلمین قاضوی و دکتر کریم نجفی رایزن فرهنگی ایران در دهلی نو به عنوان میهمان خصوصی برگزار شد.

در ابتدای این همایش، کاظم بافتی گرامی از قاریان اعزامی آیاتی از قرآن مجید را تلاوت کرد و پس از آن گروه تواشیح «شمیم‌بهشت» برنامه های متنوع قرآنی را اجرا کردند. در ادامه چند نفر از شعرای هند در وصف حضرت علی(ع) اشعاری را سرودند.

شخصیتهایی از جمله دکتر خالق محمد خان، پروفسور شریف الحسن نقوی، حجت‌الاسلام سید جلال نقوی، حجت الاسلام سید عقیل الغروی دربارة فضائل و مناقب حضرت علی(ع) سخنرانی کردند.

دکتر کریم نجفی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از حضور میهمانان و شخصیت های علمی و فرهنگی در این همایش ، گفت: ماه مبارک رمضان ماه قرآن است، از برنامه قاریان محترم ایرانی استفاده کردیم، سخنرانان محترم دربارة شخصیت والای حضرت علی(ع) به طور کامل بیانات خوبی را ایراد کردند که از همة آنان تشکر می‌کنم.

نجفی افزود: یکی از شخصیت‌های تاریخ «جرج جرداق مسیحی» است که کتاب «صوت العدالة الانسانیه» را نوشته است، وی در این کتاب بطور مفصل دربارة ویژگی و عظمت حضرت علی(ع) اشاره می‌کند و وجود او را فریاد عدالت انسانی معرفی می‌نماید. آن حضرت فرمودند: اگر اقالیم هفتگانه را به من بدهند و از من بخواهند پوست جوی را از دهان مورچه ای بگیرم این کار را نخواهم کرد و نیز در حدیث معصوم آمده است: «قُتِلَ علی فی محراب عبادته لشدة عدله» علی(ع) در محراب عبادت به خاطر شدت در عدالت به شهادت رسید.

رایزن فرهنگی ایران گفت: کتاب نهج البلاغه را که همه ما با آن آشنا هستیم، ابن ابی‌الحدید در وصف این کتاب می‌نویسد «کلامه فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق» و یا نامه آن حضرت به مالک اشتر نخعی که ماموریت می یابد تا حاکمیت مصر را عهده دار شود بالاترین سند برای حکام و زمامداران است که آنحضرت در جمله‌ای از همین نامه به مالک اشتر دربارة مردم توصیه می فرماید که رعایت حال مردم را داشته باش چون این مردم یا برادر دینی تو هستند و یا همانند تو در خلقت می‌باشند. اِمّا اَخٌ لک فی الدین اَوْ نظیرٌ لک فی‌الخلق

این از افتخارات علی(ع) است که قبل از شهادت خود فرمود: «سلونی قبل ان تفقدونی» نشان می دهد که علی(ع) متصل به علم الهی بود که می تواند پاسخگوی تمام نیازهای بشریت باشد.

دکتر نجفی در پایان اظهار داشت: صفات و فضائل آن حضرت آنقدر زیاد است که بعضی گفته اند او جامع اضداد است، چون نمی شود تمام صفات در یک فرد جمع شود و بر همین اساس است که مرحوم شهریار در یکی از سروده های خود می گوید:

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

متحیرم چه گویم شه ملک لافتی را