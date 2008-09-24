پیگیریهای لازم را برای بازگشت عرب به هیئت کشتی فارس انجام می دهیم

خدابخش در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: در این خصوص طی این جلسه مقرر شد که برای بازگشت آقای عرب از طریق فدراسیون کشتی هماهنگی و پیگیریها را انجام دهم البته باید گفت در آن زمان نیز با رفتن ایشان موافقت نکرده بودم.

وی با اشاره به اینکه وضعیت ورزش استان فارس در حال حاضر مناسب بوده و با باید از ایجاد تنش در آن جلوگیری کنیم، افزود: پیش از این نیز اعلام کردیم هر هیئتی که خودش را با سیاستهای کلی تربیت بدنی هماهنگ کند در بدنه این مجموعه جای دارد و هیئت کشتی نیز چنین قولی را به ما داده است.

مدیر کل تربیت بدنی استان فارس همچنین در خصوص برگزاری مسابقات کشتی بزرگسالان در شیراز نیز بیان کرد: اگر فدراسیون محل برگزاری مسابقات را تغییر نداده باشد و بتوانند عمده هزینه های برنامه را تامین کنند، تربیت بدنی فارس نیز طبق روال قبلی به برگزاری مسابقات کمک خواهد کرد.

خدابخش تصریح کرد: البته هیئت کشتی ادعا دارد که اسپانسرهای قوی را برای برگزاری مسابقات کشتی بزرگسالان در شیراز در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش در پی اختلاف هیئت کشتی و تربیت بدنی استان فارس برای برگزاری مسابقات قهرمانی کشوری کشتی بزرگسالان در شیراز زین العابدین عرب رئیس هیئت کشتی استان از سمت خود استعفا داد.