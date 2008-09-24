به گزارش خبرنگار مهر، "یغما" داستان زنی به نام ملیحه است که در زندگی با مشکلی بزرگ رو به رو شده و نمی‌تواند ظلمی را که بر فرزندانش می‌رود تحمل کند. در گوشه دیگر دنیا اتفاقی شبیه بر آنچه ملیحه تجربه می‌کند رخ داده است...

رضا رویگری، نگین صدق گویا، مجید مشیری و فلور نظری در این فیلم 90 دقیقه‌ای بازی کرده‌اند و رویگری برای آن ترانه نیز خوانده است. "یغما" روز جهانی قدس روی آنتن تلویزیون می‌رود.

سایر عوامل فیلم عبارتند از نویسنده: علی‌اصغر احمدی‌مقدم، تصویربردار: علیرضا رجایی‌مقدم، صدابردار: رضا اردلان، آهنگساز: محمد محمدعلی، طراح گریم: کورش علیزاده، تدوینگر: حسین غضنفری و سمیرا خانزاده، محصول گروه حماسه و دفاع.