به گزارش خبرنگار مهر، "یغما" داستان زنی به نام ملیحه است که در زندگی با مشکلی بزرگ رو به رو شده و نمیتواند ظلمی را که بر فرزندانش میرود تحمل کند. در گوشه دیگر دنیا اتفاقی شبیه بر آنچه ملیحه تجربه میکند رخ داده است...
رضا رویگری، نگین صدق گویا، مجید مشیری و فلور نظری در این فیلم 90 دقیقهای بازی کردهاند و رویگری برای آن ترانه نیز خوانده است. "یغما" روز جهانی قدس روی آنتن تلویزیون میرود.
سایر عوامل فیلم عبارتند از نویسنده: علیاصغر احمدیمقدم، تصویربردار: علیرضا رجاییمقدم، صدابردار: رضا اردلان، آهنگساز: محمد محمدعلی، طراح گریم: کورش علیزاده، تدوینگر: حسین غضنفری و سمیرا خانزاده، محصول گروه حماسه و دفاع.
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