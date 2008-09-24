علی معلم درباره چگونگی انتخاب نماینده سینمای ایران برای اسکار به خبرنگار مهر گفت: "فرش ایرانی" با آنکه در فهرست چهار نامزد سینمای ایران برای معرفی به اسکار جای گرفته، اما واقعیت این است که محلی از اعراب ندارد. اسکار مربوط به فیلم‌های داستانی است و "فرش ایرانی" که حتی در داخل هم ناموفق بود، هیچ دلیلی برای اینکه نماینده سینمای ایران در اسکار باشد ندارد.

این منتقد سینما ادامه داد: اساساً‌ اسکار در ایران تبدیل به جریانی دیگر شده و انتخاب فیلم‌ها بر اساس کار کارشناسی انجام نمی‌شود. در صورتی که تنها راه انتخاب فیلم برای اسکار باید کارشناسی دقیق باشد. اصلاً‌ معرفی نامزد برای انتخاب فیلم جهت حضور در اسکار معنی ندارد. این کار غیر از دل همه را به دست آوردن نمی‌تواند معنی و مفهوم داشته باشد.

معلم با اشاره به اینکه معمولاً‌ فیلم برتر سال از هر کشور به اسکار معرفی می‌شود، افزود: هر فیلمی که اثر برتر سال است و زبان بین‌المللی قویتر دارد، از کشورهای مختلف به اسکار معرفی می‌شود. اما در ایران بدون نگاه کارشناسی و حمایت از فیلمی که قرار است نماینده سینمای ایران باشد، فیلمی معرفی می‌شود که اغلب ویژگی‌های لازم را ندارد.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "ازدواج به سبک ایرانی" در مورد شیوه درست انتخاب فیلم برای حضور در اسکار گفت: نباید فیلم اسکاری را بر اساس رای‌گیری انتخاب کرد. زیرا اینجا بحث داوری مطرح نیست، بلکه باید فیلم‌ها را کارشناسی کرد و اثری را برگزید که امتیازی بالاتر به لحاظ ویژگی‌های مد نظر نماینده اسکار به دست آورد.

معلم در پایا "آواز گنجشک‌ها" مجید مجیدی را مناسبترین گزینه برای معرفی به اسکار برشمرد و گفت: این فیلم در جشنواره رده A برلین حضور داشته و جایزه بازیگری را برده است. اینها امتیازهایی قابل توجه برای یک فیلم محسوب می‌شود و در مقایسه میان آن و سایر گزینه‌ها می‌توان فیلم مجیدی را اثر مناسب برای معرفی به اسکار دانست.