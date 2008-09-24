به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، حمید سجادی ساعاتی پیش از آغاز دیدار تیم فوتبال سایپا مقابل کوروچی ازبکستان با بیان این مطلب در جمع بازیکنان این تیم افزود: از شما بابت تلاش و کوششی که برای صعود تیم سایپا به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا داشته‌اید، تشکر می کنم. مدیریت باشگاه سایپا تلاش خستگی ناپذیر شما را قدردان بوده و می داند که چه سختی‌هایی برای رساندن تیم به این مرحله متحمل شده‌اید.

وی صعود تیم سایپا به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا را مرهون تلاش مدیریت پیشین این باشگاه و شخص علی دایی عنوان کرد و گفت: آنها با تمام فراز و نشیب‌ها تیم سایپا را به جمع هشت تیم برتر آسیا رسانده‌اند که زحمات‌شان جای تشکر و قدردانی دارد.

مدیرعامل باشگاه سایپا با آرزوی موفقیت برای بازیکنان این تیم در بازی مقابل کوروچی ازبکستان گفت: شما (بازیکنان تیم فوتبال سایپا) اول راه هستید و افق‌های تازه‌ای پیش رویتان است. امروز باید با تیمی مصاف بدهید که در رده بندی تیم‌های باشگاهی جهان یک صد و اندی با شما فاصله دارد که این موضوع اهمیت و دشواری کار شما را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه سایپا تازه قدم در جاده‌ای نهاده که منتهای آن حضور در جمع بزرگان فوتبال آسیاست، افزود: این دلیل نمی شود که شما توانایی‌های خود را دست کم و نادیده بگیرید. قدرت شما به حدی است که می توانید دست به کارهای بزرگ بزنید.

سجادی افزود: امروز سالگرد تاسیس باشگاه سایپاست که می توانید با شکست کوروچی و صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا یک حرکت ماندگار خلق کرده و نقطه عطفی در تاریخ باشگاه به وجود آورید. امروز همه پرسنل سایپا از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین عضو چشم به نتیجه بازی سایپا دارند. تلاش کنید و با شکست کوروچی دل آنها و مردم را شاد کنید.

مدیرعامل باشگاه سایپا در ادامه به مشترکات فرهنگی دو کشور ایران و ازبکستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تمام توانایی مالی و فنی ازبکستان در تیم کوروچی جمع شده و اگر بتوانید این تیم را شکست دهید مانند این است که از سد یک کشور گذشته اید. من به توانایی شما ایمان دارم و می دانم که می توانید کوروچی را شکست دهید چرا که ما ایرانی هستیم و توانایی این را داریم که در شرایط سخت بهترین نتایج را کسب کنیم.