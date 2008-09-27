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۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۶

روستاییان کرج راه های پیشگیری از وبا را آموزش می بینند

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست امور جوانان جمعیت هلال احمر کرج گفت: با توجه به خطر شیوع وبا در میان روستاییان، نیروهای امدادی هلال احمر با مراجعه به روستاهای این کلانشهر و ارائه آموزشهای لازم از شیوع آن پیشگیری می کنند.

مریم شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این آموزشها در قالب اردوهای جهادی برای امدادگران جمعیت هلال احمر کرج برگزار می شود و امدادگران طی هشت دوره با مراجعه به روستاها و شهرکهای اقماری کرج به مردم آن روستا آموزشهای لازم را ارائه می دهند.  

وی افزود: دورهای اردوی جهادی از هفته گذشته آغاز شده و تاکنون امدادگران به روستای کلاک بالا مراجعه کرده اند و ساک بهداشتی شامل مسواک، خمیردندان، حوله، شامپو  صابون را در اختیار آنان قرار داده اند.

این مسئول بیان داشت: در این اردوها دو پزشک در مورد راه های پیشگیری از وبا و نکات بهداشتی و تغذیه ای ماه مبارک رمضان را به جمعیت روستاها گوشزد می کنند.

سرپرست امور جوانان جمعیت هلال احمر کرج عنوان کرد: در اردوهای جهادی علاوه بر پزشک، چهار عضو، یک ارزیاب دوره، سه سرپرست نیز حضور دارند و بر کارها نظارت می کنند.

وی یادآور شد: همچنین در هفته جاری تیم امدادگران جمعیت هلال احمر که اکثریت آنها دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج هستند، به شیرخوارگاه فردیس رفتند و مقداری شیرخشک برای نوزادان توزیع کردند.

کد مطلب 754801

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