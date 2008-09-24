دشمن در مقابل اراده ملت ایران عاجز است

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، سرهنگ محمداسماعیل سعیدی پیش از ظهر امروز در گردهمایی رزمندگان و بسیجیان سراب افزود: دشمن باید بداند با گذشت 30 سال از عمر انقلاب نور امام حسین (ع) در بین ملت هرروز بیشتر شده و مردم در این مسیر لحظه ای عقب نشینی نخواهند کرد و چون این پیام ملت ایران به دنیاست ، دنیا در مقابل اراده این ملت عاجز است.

وی تاکید کرد: هر گونه ارعاب و تهدید در اراده این ملت کوچکترین تاثیری نمی گذارد و نخواهد گذاشت.

معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا اظهار داشت: این نظام یک نظام الهی است و کسانی که در مسیر پیروزی انقلاب به رهبریت امام راحل سینه سپر کردند تا این انقلاب به ثمر نشست و یک نظام اسلامی تشکیل یافت همگی تحت تعلیم و تربیت مکتب امام حسین (ع) بودند و استقامت و آزادگی را ازاین مکتب یاد گرفتند.

معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا در ادامه تصریح کرد: شهدای هشت سال دفاع مقدس در دانشگاه حضرت علی (ع) مورد تعلیم و تربیت قرار گرفتند.

سرهنگ سعیدی اضافه کرد: این دانشگاه عظیم انسانهایی همچون امام حسین (ع) وشهدای کربلا تربیت کرد تا صحنه کربلا را ایجاد کنند و این صحنه تبدیل به دانشگاهی شد که انسانهایی در آن تحت تعلیم و تربیت قرار گرفته و نظام مقدس جمهوری اسلامی را به وجود آوردند.

وی ازهشت سال دفاع مقدس به عنوان صحنه هایی نمونه از زندگی یاد کرد و گفت: این دوران در تاریخ ایران اسلامی یک ورق زرینی بود تا نسلهای بعدی به این ورق نگاه کرده و بتوانند عظمت و عزت و اقتدار این مملکت را حفظ کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا عنوان کرد: درسی که نسل های آینده از این دوران گرفتند و خواهند گرفت همان درس شهدای کربلاست زیرا رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس همیشه و هر لحظه به مکتب شهید و شهادت و مقاومت امام حسین (ع) توجه کردند.

سرهنگ سعیدی در پایان گفت: رمز شبهای قدر مولا علی (ع) است و ما باید از دامن اهل بیت و حضرت (ع) گرفته و به شهدا متوسل شویم تا در این مسیر توفیق پیدا کنیم.