حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، حمایت از مبارزات حق طلبانه فلسطینیان است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدرضا میرتاج الدینی امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: متاسفانه برخی از کشورهای اسلامی به ویژه بعضی از کشورهای عربی در اقدامی ناشایست روند سازش کارانه را با رژیم غاصب صهیونیستی در پیش گرفته اند .

وی از ارتباط غیر رسمی و محرمانه برخی از کشورهای اسلامی و عربی با رژیم اشغالگر قدس ابراز تاسف کرد و گفت: حرکت سازش کارانه این کشورها با رژیم صهیونیستی در قضیه محاصره غزه به وضوح مشاهده شد.

نماینده تبریز به مقاومت دلیرانه و شجاعانه مردم فلسطین در برابر زور گویی های رژیم صهیونیستی اشاره و خاطر نشان کرد: این برهه از زمان ایجاب می کند مردم کشورهای اسلامی با حضور گسترده در مراسم راهپیمایی روز قدس حمایت همه جانبه خود را از مبارزات حق طلبانه فلسطینیان اعلام کنند.

تاج الدینی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس و سر دادن فریاد استکبارستیزی، باعث می شود هیچ کس به خود اجازه ندهد باب مراوده با دولت و ملت رژیم صهیونیستی باز شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، ایران را پرچمدار مبارزه با رژیم صیونیتی خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران با حمایت های بی دریغ خود از مبارزات حق طلبانه ملت فلسطین ، الهام بخش سایر کشورهای دنیا شده است.

تاج الدینی اضافه کرد: ایران تنها کشوری است که با حمایت صادقانه از آزادی قدس شریف ، امتیاز بزرگی را برای خود کسب کرده است.

نماینده تبریز در پایان اظهار داشت: نباید تهدیدهای غلط ، نگاه های محدود و جهان بینی تنگ برخی از انسان های ضعیف جایگاه والای کشورمان در مسئله فلسطین را خدشه دار کند.