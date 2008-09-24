دانشگاه باشگاه احزاب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، صادقی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: نباید فضای مقدس دانشگاه به مکانی برای یارگیری و فعالیتهای باندی سیاسی و احزاب مختلف تبدیل شود چراکه این فضاها خانه علم بوده و باید به این تقدس احترام گذاشت.

وی عنوان کرد: در دانشگاه شیراز در بخش فعالیتهای دانشجویی سه جنبه علمی، فرهنگی و سیاسی دنبال می شود که در حوزه علمی دانشگاه شیراز بر توسعه این بخش تاکید زیادی دارد.

رئیس دانشگاه شیراز بیان کرد: ساخت مراکز مختلف پژوهشی و مطالعاتی و همچنین مرکز ایده های برتر در سطح استان فارس که امسال کار خود را نسبت به قبل فعال تر دنبال کرده در این جنبه جای دارد.

صادقی افزود: در حال حاضر در بخش فرهنگی نیز کانون های متعدد فرهنگی را داریم که با نشاط و طراوت در حال فعالیت هستند و از آنها استقبال می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه فعالیتهای سیاسی نیز دانشگاه آمادگی کامل دارد که مانند سال گذشته برای طرح دیدگاه های مختلف سیاسی زمینه های لازم را فراهم کند اما در این حوزه نباید فضای مقدس دانشگاه ها به مکانی برای یارگیریهای احزاب تبدیل شود.