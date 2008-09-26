ساخت آزادراه قزوین- رشت تا پایان سال جاری به اتمام می رسد

محمدرضا منتظری در گفتگو با مهر گفت: سیمان مورد نیاز این پروژه تامین شده است و پیش بینی می شود ساخت این آزادراه طبق برنامه و تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

مجری ساخت آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور افزود: بودجه درخواستی این آزادراه در سال جاری 90 میلیارد تومان است و پیش بینی می شود احداث این آزادراه به 360 میلیارد تومان اعتبار احتیاج داشته باشد.



وی افزود: در بازدید وزیر راه و ترابری نیزرفع مشکلات این پروژه و تطابق پیشرفت آن با برنامه مورد تاکید قرار گرفت و تواقفی در روند ساخت آزادراه قزوین- رشت به وجود نخواهد آمد.

منتظری ابراز داشت: این پروژه تا کنون نزدیک به 90 درصد پیشرفت اجرایی داشته و 127 کیلومتر آن در دست اجرا است.

مجری ساخت آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور اظهار داشت: طول قطعه در دست اجرای این آزادراه 127 کیلومتر است و درقطعات دیگر این آزادراه شامل امامزاده هاشم به انزلی 55 کیلومتر و رودبار به منجیل 11 کیلومتر است که برای احداث هر یک از آن قطعات به 120 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی خاطر نشان کرد: اجرای دو قطعه از این آزادراه که مربوط به اتصال امامزاده هاشم به انزلی و رودبار به منجیل است تا پایان سال پس از اتمام مطالعات آن، در دستور کار قرار می گیرد.