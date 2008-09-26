  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۶

منتظری در گفتگو با مهر:

ساخت آزادراه قزوین- رشت تا پایان سال جاری به اتمام می رسد

مجری ساخت آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور از اتمام ساخت 127 کیلومتر آزادراه قزوین- رشت تا پایان سالجاری خبر داد.

محمدرضا منتظری در گفتگو با مهر گفت: سیمان مورد نیاز این پروژه تامین شده است و پیش بینی می شود ساخت این آزادراه طبق برنامه و تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

مجری ساخت آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور افزود: بودجه درخواستی این آزادراه در سال جاری 90 میلیارد تومان است و پیش بینی می شود احداث این آزادراه به 360 میلیارد تومان اعتبار احتیاج داشته باشد.

وی افزود: در بازدید وزیر راه و ترابری نیزرفع مشکلات این پروژه و تطابق پیشرفت آن با برنامه مورد تاکید قرار گرفت و تواقفی در روند ساخت آزادراه قزوین- رشت به وجود نخواهد آمد.

منتظری ابراز داشت: این پروژه تا کنون نزدیک به 90 درصد پیشرفت اجرایی داشته و 127 کیلومتر آن در دست اجرا است.

مجری ساخت آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور  اظهار داشت: طول قطعه در دست اجرای این آزادراه 127 کیلومتر است و درقطعات دیگر این آزادراه شامل امامزاده هاشم به انزلی 55 کیلومتر و رودبار به منجیل 11 کیلومتر است که برای احداث هر یک از آن قطعات به 120 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی خاطر نشان کرد: اجرای دو قطعه از این آزادراه که مربوط به اتصال امامزاده هاشم به انزلی و رودبار به منجیل است تا پایان سال پس از اتمام مطالعات آن، در دستور کار قرار می گیرد.

کد مطلب 754819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها