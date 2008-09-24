امیر سمواتی درباره فیلم‌های ایرانی نامزد معرفی به اسکار به خبرنگار مهر گفت: "فرش ایرانی" نسبت به دیگر فیلم‌ها شرایط بهتری برای حضور در اسکار دارد. این فیلم حاصل زحمت چند کارگردان ایرانی است و علاوه بر ساختار قابل توجه، موضوعی دارد که به واسطه آن هنر ایرانی در سطح بین‌المللی عرضه می‌شود. نکات موجود در این فیلم جذابیت زیادی برای خارجی‌ها خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت تبلیغات در مورد فیلم‌هایی که به اسکار می‌روند افزود: چند سالی است ایران نماینده خود را برای حضور در اسکار معرفی می‌کند، اما باید بدانیم صرف معرفی فیلم به اسکار اهمیت ندارد و باید حتماً‌ از فیلمی که به این رویداد معرفی می‌شود، حمایت تبلیغاتی گسترده صورت بگیرد.

این تهیه‌کننده ادامه داد: اگر "فرش ایرانی" یا هر فیلم دیگری از سینمای ایران به اسکار معرفی شود، باید شرایطی برای آن ایجاد کنیم تا اعضای آکادمی بتوانند فیلم را ببینند. با نمایش فیلم در شهرهایی که اعضای آکادمی در آن مستقر هستند و در عین حال قرار دادن CDهای تبلیغاتی فیلم در اختیار این اعضا می‌تواند زمینه دیده شدن فیلم را فراهم کند.

سمواتی با اشاره به اینکه این حجم از تبلیغات خارج از حد توانایی‌های تهیه‌کنندگان ایرانی است، گفت: هزینه تبلیغات مناسب برای این فیلم‌ها چیزی حدود یک میلیون دلار است و از آنجا که معمولاً‌ تهیه‌کنندگان ما امکان این تبلیغات گسترده را ندارند، باید دولت پس از معرفی نماینده حمایت‌های تبلیغاتی آن را هم انجام دهد.