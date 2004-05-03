فرهنگيان ضمن پيگيري مطالبات منطقي خود از دادن بهانه به دست دشمن به شدت پرهيز كنند

به گزارش خبرگزاري مهر ،فرهنگيان بسيجي با صدور بيانيه اي به مناسبت هفته معلم اعلام كردند: مسوولين با رفع مشكلات قشر فرهنگيان در جامعه‌ از تبديل شدن يك درخواست منطقي به يك مساله و بحران ملي جلوگيري كنند .



بسيج فرهنگيان در اين بيانيه با تاكيد بر حفاظت و حراست از دستاوردهاي انقلابي كه بدون شك بر تمام اجزاء سيستم نظام بين‌الملل، گروهها، سازمانها، نهضتهاي آزاديبخش و ملل جهان تاثير داشته است، آورده است: از نگاه ديني دفاع از چنين نظامي از اوجب واجبات است.

اما در كنار چنين نقش و جايگاهي آنچه قابل انكار نمي باشد اين است كه به لحاظ حجم بمبارانهاي تبليغاتي، دشمن در طول ربع قرن از عمر انقلاب اسلامي بويژه دردهه سوم آن در تلاش است با طرح برخي موضوعات بي اساس از قبيل غير قانوني بودن فعاليت هسته‌اي ايران، نقض حقوق بشر و نبودن آزادي بيان با بهره‌گيري از ابزارهاي تحريم و فشارهاي بين المللي چنان سدي در مسير پيشرفت جمهوري اسلامي ايجاد كند كه دستاوردهاي عظيم كسب شده در طول اين 25 سال به فراموشي سپرده شود.



فرهنگيان بسيجي در ادامه اين بيانيه آورده است: بر كسي پوشيده نيست كه قشر فرهنگي جامعه ما طلايه دار اصلي انقلاب اسلامي بوده و در مقاطع مختلف انقلاب چه در شكل گيري انقلاب اسلامي و بسترسازي حركتهاي عمومي و سازماندهي دانش آموزان نقش اساسي داشته و چه پس از پيروزي انقلاب درجهت تثبيت پايه‌هاي نظام مردم سالار ايران و دفع خطرات آن گام اساسي برداشته است. در واقع خميرمايه نهادهاي تاسيس جمهوري اسلامي از قبيل سپاه پاسداران و ديگر مجموعه هاي نظام آن هم در سالهاي بحراني، همين قشر فرهيخته بوده است.



در اين بيانيه آمده است: فرهنگيان بدرستي واقفند كه دشمنان داخلي و خارجي در انتظار پايان انقلاب و به تعبير آنها عصر خميني (ره) نشسته‌اند و در اين رهگذر از همه شگردهاي تبليغاتي و جنگ رواني بهره مي گيرند.

فرهنگيان بسيجي در بيانيه خود تاكيد كردند: خيمه زدن آمريكا در عراق و افغانستان و تلاش براي ناامن جلوه دادن امنيت جمهوري اسلامي تنها با اين هدف صورت مي گيرد كه نوعي اضطراب و هراس در درون نظام اسلامي بروز يابد، لذا دشمن خارجي با نشان دادن پنجه خونين خود و بزرگنمايي مشكلات داخلي ايران سعي در ايجاد تنش و بحران داشته و عناصر ستون پنجم و سازمان يافته او نيز درداخل با دعوت به شورش مردم، سعي در بستر سازي براي سيطره و نفوذ دشمن دارند.



فرهنگيان بسيجي در اين بيانيه سال پاسخگويي را فرصت مغتنمي دانست تا مسوولان وزارت آموزش و پرورش در كنار ديگر بخش هاي نظام، گزارش دهند كه چه اقدامات شايسته و در خور توجهي براي خانواده 000/200/1 نفري كشور انجام داده اند، قطعا چنين اقدامي در صورت عدم فرار از پاسخگويي، مي تواند رضايت فرهنگيان را بدنبال داشته و آنان را اميدوار بر مسير نمايد كه پايان آن رفع مشكلات معيشتي و منزلتي معلمان و نهادينه كردن فرهنگ اصيل ديني و ملي است.



اين بيانيه مي افزايد: اعتراضات منطقي و مسالمت آميز اين قشر و توجه جدي به مطالبات آنها نه تنها يك حق طبيعي بلكه سوپاپ اطميناني است كه حركت و سمت و سوي مطالبات اقشار جامعه را به يك روال ملايم و تبديل مي نمايد.



اين بيانيه در پايان فرهنگيان را به توجه به چند موضوع جدي دعوت كرده و آورده است: مطالبات و درخواستهاي آنها با توجه به مشكلات اقتصادي نظام در حد و اندازه‌اي باشد كه در چنين برهه حساسي مسوولين قادر به برآورده نمودن آن باشند. در اين رهگذر لازم است فرهنگيان نارسائيهاي موجود در كشوركه مانع اساسي در رفع اين مطالبات است را در نظر داشته و نهايتا رعايت دخل و خرج دولت را با توجه به فشارهاي بين‌المللي لحاظ نمايند.



در اين بيانيه همچنين توصيه شده است: شايسته است فرهنگيان ضمن هوشياري در تعقيب مطالبات خود به فرصت زماني و سيستم درآمدي كشور نيز توجه داشته و همه مطالبات را به يكباره از نظام درخواست نكنند و اين مهلت را به متوليان امر بدهند تا آنها در فرصت‌هاي مقتضي تصميمات بنيادين و اقدامات اساسي را صورت دهند.



فرهنگيان بسيجي در پايان ياد آور شدند: فرهنگيان بايد ضمن پيگيري مطالبات منطقي خود از دادن بهانه به دست دشمن به شدت پرهيز كنند و با هوشياري كامل نيات پاك و بي شائبه خويش را با اهداف و افكار پليد دشمنان قسم خورده انقلاب پيوند نزنند.