لبنان در مسیر همگرایی داخلی/ توقف قطار آشتی در قریطم

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز هیئتی از حزب الله به محل اقامت سعد حریری در قریطم بیروت می رود؛ ریاست این هیئت را محمد رعد رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت به عهده دارد که امین شری، حسن فضل الله و حسین الحاج حسن نیز وی را همراهی می کنند.



این دیدار در چارچوب روند آشتی انجام می شود که در مناطق و طرفهای سیاسی در چارچوب تحکیم آرامش در صحنه سیاسی صورت می گیرد؛ نشانه های این آشتی از زمان امضای توافقنامه دوحه ظاهر شد؛ همچنانکه انتظار می رود دیدار امروز، زمینه دیدار سید حسن نصرالله و سید حریری را آماده کند.



نبیه بری رئیس پارلمان لبنان درباره روند آشتی به ویژه میان جریان المستقبل و حزب الله به روزنامه النهار گفته است : آشتی به شکل دلخواه پیش می رود؛ توافق گفتاری ضرورت نیست، بلکه واجب و یک عمل ایمانی است و دیگر گروههای لبنانی هم باید در فضای آشتی ها و همگرایی حرکت کنند، زیرا با توافق می توانیم لبنان را در برابر خطراتی که آن را تهدید می کند، محافظت کنیم.

شب گذشته در قربطم، روند آشتی در طرابلس ( میان اهل سنت وعلوی ها)، البقاع و الجبل و آماده سازی برای برگزاری نشست میان جریان المستقبل و حزب الله بررسی شد.



در بیانیه ای در این زمینه تاکید شده است : حمایت از صلح و آشتی داخلی و تکمیل روند آشتی که از طرابلس و الجبل آغاز شد با وجود اختلافات سیاسی، گزینه جامع تمام نیروهای جریان 14 مارس است .

پیش از این دیدار آشتی میان نمایندگان حزب الله و حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان به رهبری "ولید جنبلاط" در منزل "طلال ارسلان" رهبر حزب دموکراتیک در منطقه "خلده" در جنوب بیروت برگزار شد.



البته انجام نشستهای آشتی لزوما به معنای اینکه طرفهای شرکت کننده به اختلافات سیاسی خود پایان دهند، نیست، زیرا وجود اختلاف در دیدگاههای سیاسی همان طور که میشل عون رئیس جریان ملی آزاد لبنان گفته است بدون اختلاف سیاسی، دموکراسی در کشور وجود ندارد.

محمد فنیش از وزیران دولت لبنان و از اعضای حزب الله درباره نشست اخیر با حزب سوسیالیست ترقیخواه گفته است : هدف از این دیدار، گشایش کانالهای ارتباط بود و این آغاز مرحله جدیدی از روابط و ایجاد همبستگی پس از اختلافات و درگیری های گذشته است.

به گفته وی، عادی شدن روابط به این معنا نیست که ما به طور صد درصد با حزب سوسیالیست ترقیخواه موافق خواهیم بود و زمانی که کانالهای گفتگو باز است و درباره اعتماد به گفتگو و سخنرانی سیاسی به دور از تحریک، توافق وجود دارد، این موضوع سبب تسهیل امور خواهد شد.

فواد سنیوره نخست وزیر لبنان، از گامهای آشتی و اقدامات و آماده سازی ها برای برقراری آن در بیروت خبر داد.

نخست وزیر لبنان گفت : برقراری آشتی در لبنان و به ویژه در بیروت به نفع اقتصاد لبنان است و سیاستمداران و نیروهای امنیتی و رسانه ای باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل کنند.

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز علت به تاخیر افتادن جلسه دوم گفتگوها تا 50 روز دیگر را با هدف فراهم شدن فضای مناسب برای برقراری آشتی در لبنان دانست.

قطار آشتی در حالی همچنان به حرکت خود در مناطق مختلف لبنان ادامه می دهد که 26 شهریور چهارده تن از سران و نمایندگان ارشد گروههای سیاسی لبنان به ریاست میشل سلیمان رئیس جمهوری این کشور اولین جلسه گفتگوهای ملی را در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا برگزار کردند که به گفته شرکت کنندگان در این گفتگوها، فضای حاکم بر اولین جلسه گفتگوها، مثبت بوده است و تصاویری که از دیدارهای دوجانبه و سه جانبه به ویژه میان محمد رعد نماینده حزب الله و سمیر جعجع از سران جریان چهارده مارس و نیز دیدار نبیه بری، سعدالحریری، محمد رعد و ولید جنبلاط با حضور میشل سلیمان مثبت بودن این فضا را مورد تاکید قرار می دهد.

البته گفتگوها و آغاز روند آشتی در حالی است که وقوع انفجارها و ترورهایی سبب نگرانی جامعه لبنان شد و این نشان می دهد برخی مخالف گفتگو و تفاهم و همسویی میان لبنانی ها و خواهان باقی ماندن لبنان در فضای اختلافات و دودستگی ها و کشاندن آن به سمت فتنه های مذهبی و طایفه ای هستند و فضای همگرایی در لبنان به زیان آنهاست.

از سوی دیگر، علاوه بر تاکید میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان که رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید کننده لبنان است، فواد سنیوره نخست وزیر نیز این رژیم را تنها دشمن کشورش دانست و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز بر ضرورت آمادگی ارتش، ملت و مقاومت برای دفع هرگونه تجاوز احتمالی صهیونیستها تاکید کرده است و این نشان می دهد هیچ راهی در برابر لبنانی ها جز ایجاد پایه های عملی برای حمایت از کشورشان در برابر خطرات رژیم صهیونیستی و حمایت از وحدت ملی و آشتی داخلی در برابر کسانی که درصدد ضربه زدن به امنیت و وحدت لبنان هستند، وجود ندارد.