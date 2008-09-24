تشکیل شرکت مشترک خط لوله صلح بین ایران و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سفارت پاکستان در تهران، این تصمیم طی دیدار آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان با همتای ایرانی خود ، محمود احمدی نژاد در حاشیه شصت و سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اتخاذ شد.

در این ملاقات دو طرف طیف گسترده ای از مسائل بین دو کشور را مورد بررسی قرار دادند . آنها درباره دیدار وزرای خارجه دو کشور در نهم و دهم اکتبر نیز به توافق رسیدند و همچنین تشکیل یک کمیته متشکل از 5 مقام ارشد از هر دو طرف جهت نهایی کردن پروژه خط لوله و هماهنگی فعالیتهای مربوط به آن را نیز مورد تاکید قرار دادند .

روسای جمهور دو کشور بر اهمیت تکمیل پروژه خط لوله به طول 2700 کیلومتر که گاز طبیعی را از میدان جنوبی پارس در ایران به مولتان پاکستان منتقل می کند تاکید کردند.

هدف این پروژه کمک به پاکستان در تامین کمبود انرژی در بخش صنعتی رو به رشد می باشد . این دو رئیس جمهور در عین حال موضوع واردات یک هزار مگاوات برق اضافی از ایران برای تامین کمبود انرژی در پاکستان به ویژه در ایالت بلوچستان را مورد مذاکره قرار دادند و بر روند مذاکرات در این خصوص اظهار رضایت کردند.

آصف علی زرداری ضمن تاکید بر روابط مستحکم سیاسی بین دو کشور خواستار توجه بیشتر بر توسعه این روابط از طریق افزایش روابط تجاری ، بازرگانی و همکاریهای اقتصادی شد.

رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران نیز اظهار داشت: زمینه های بسیاری وجود دارد که طی آن دو کشور می توانند از تجارب یکدیگر به نفع مردم دو کشور استفاده کنند.

در عین حال، آصف علی زرداری ضمن اشاره به روابط عمیق تاریخی و فرهنگی بین دو کشور گفت که این روابط را می توان از طریق تعامل میان مردم دو کشور و همکاری در بخشهای آموزش، بهداشت و ارتباطات گسترش داد.

احمدی نژاد به آصف علی زرداری به مناسبت انتخاب وی به عنوان ریاست جمهوری پاکستان تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که روابط دوستانه بین دو کشور در سالهای آتی استحکام بیشتری پیدا خواهد کرد و مستحکمتر خواهد شد.

وی مراتب تاسف و تاثر خود را از حمله مرگبار به هتل ماریوت در اسلام آباد که منجر به کشته شدن تعدادی از افراد شد، اظهار داشت و گفت هر دو کشور به منظور ریشه کن کردن افراط گرائی و تروریسم از منطقه نیاز مستمر به همکاری با یکدیگر دارند.