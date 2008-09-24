طرحهای گردشگری استان مرکزی نیازمند دو هزار میلیارد تومان تسهیلات است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سید محمد حسینی ظهر امروز در نشست با خبرنگاران به مناسبت روز جهانی جهانگردی در اراک افزود: 720 پروژه گردشگری در استان شناسایی و تعریف شده است که اجرای آنها می تواند استان را با تحولی در حوزه گردشگری روبرو کند.

حسینی با اشاره به اینکه، استان مرکزی زمینه های توسعه گردشگری را داراست، اضافه کرد: استان مرکزی به ویژه اراک توسط صنعت احاطه شده است و دارای آلودگی هوای بالاست که توسعه گردشگری و توجه به پروژه های گردشگری می تواند شرایط استان را تلطیف و متعادل سازد.

وی در این نسشت با تاکید بر اینکه، یکی از اولویتهای توسعه گردشگری و جذب توریست، سرمایه گذاری است، خاطر نشان ساخت: اکنون به میزان 10 هزار میلیارد تومان سرمایه توسط سرمایه گذارای آماده سرمایه گذاری در استان است که با ارائه دو هزار میلیارد تومان تسهیلات، این امر به نتیجه می رسد.

این مقام مسئول در استان مرکزی، با یادآوری شناسایی پروژه های گردشگری استان و تهیه طرح جامع گردشگری این استان گفت: طرح تفضیلی این طرح نیز تهیه شده است وتلاش جذب سرمایه گذار و هموار کردن مسیر ارائه تسهیلات است.

حسینی از قول رئیس جمهور برای مساعدت در مورد طرحهای گردشگری استان خبر داد و اضافه کرد: در زمان حضور رئیس جمهور احمدی نژاد در استان موضوع با وی طرح و ایشان قول مساعدت دادند.

وی همچنین اظهار داشت: در قالب مصوبات دور دوم سفر دولت به استان مرکزی، ایجاد 22 طرح گردشگری در استان به تصویب رسید که باید از اجرای این طرح ها حمایت و تسهیلاتی ارائه شود.