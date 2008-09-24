کنسرت های موسیقی به چند هنرمند خاص محدود شده است

سرپرست گروه موسیقی "پریشاد" با بیان این مطلب در خصوص کم و کیف اجرایی کنسرت برخی از هنرمندان در نیم سال اول سال جاری درگفتگو با خبرنگار مهر گفت : تنوع و تعدد در برگزاری کنسرت ها و اجرای انواع گونه های موسیقایی از اتفاق های خوب هنر موسیقی در نیم سال اول بود، ولی در یک نگاه کلی باید متذکر شد که حضور جوانان فعال در این عرصه بسیار محدود بود.

پریچهر خلوتی در ادامه با اشاره به وجود برخی مشکلات برای برگزاری کنسرت گفت : اغلب گروههای موسیقی در روند کسب مجوز با درهای بسته روبرو می شوند که همین عوامل موجب دلزدگی و خستگی استعدادهای جوان می شود.

وی در ادامه افزود : مسئولان باید فرصت مناسب برای اجرای زنده گروههای موسیقی به ویژه جوانان فعال در این عرصه را فراهم کنند چراکه در بسیاری از مواقع در اجرای جوان ترها نوآوری ها و پدیده هایی را می بینیم که جزء سرمایه های هنر موسیقی این سرزمین هستند .

لازم به ذکر است کنسرت گروه "پریشاد" به مناسبت دهمین سال تشکیل این گروه در تاریخ 10 آبان ماه ساعت 15 الی 17 در تالار وحدت برگزار می شود.