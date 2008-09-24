معاون گمرک ایران بر آموزش نیروی انسانی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نادری با اعلام این مطلب در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دفتر آموزش و تحقیقات افزود: برگزاری دوره های آموزش مستمر یکی از برنامه های گمرک در راستای طرح تحول اقتصادی در بخش گمرکی است.

نادری گفت: در بحث ایجاد تحول در گمرک ارائه خدمات مطلوب و روان به مراجعه کنندگان در دستور کار قرار دارد که این امر توجه به آموزش نیروی انسانی را دو چندان کرده است.

وی اظهار داشت: آموزش بهینه و مطلوب نیروی انسانی ضمن افزایش دانش شغلی کارکنان سبب ارائه خدمات مطلوب تر به مخاطبان خواهد شد.

به گفته نادری ، برای بهره وری بیشتر کارکنان و استفاده مطلوب تر آنان از امکانات آموزشی در سازمان، آموزش الکترونیکی مدیران و کارشناسان گمرک در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در شرایط جدید برای ایجاد تحول در گمرک توجه به آموزش نیروی انسانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید بیش از پیش مورد عنایت قرار گیرد.

معاون امور گمرکی گمرک ایران گفت: واحد آموزش در گمرک نقش و جایگاه ویژه ای در تحقق اهداف سازمانی ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین سرمایه هر سازمان نیروی انسانی کارآمد است ، افزود: نیروی انسانی بهترین و اثربخش ترین ابزار برای بهبود روند امور است.

نادری نقش کارشناسان دفتر آموزش گمرک ایران را در راستای ارتقای دانش فنی و شغلی کارکنان را تاثیرگذار خواند.

وی گفت: باید با تدوین برنامه زمانبندی شده دوره های آموزشی مستمر را برای نیروی انسانی جدید الاستخدام و کارکنان ضمن کار برگزار کنیم تا دانش شغلی کارکنان افزایش یابد.

نادری ضمن تاکید بر شرکت کارشناسان گمرک در دوره های آموزشی برگزار شده ، افزود: کارشناسان باید دانش و تجربه آموزشی خود را در عمل به اجرا درآورند تا سبب تسهیل و تسریع در امور مراجعان شود.

در این مراسم غلامرضا صفاری طاهری به عنوان مدیر کل جدید دفتر آموزش و تحقیقات گمرک معرفی و از زحمات میر حسین سید زاده مدیر کل قبلی این دفتر تقدیر شد.

غلامرضا صفاری طاهری مدیر کل جدید دفتر آموزش و تحقیقات گمرک در این مراسم برنامه های خود را در راستای ارتقای دانش فنی کارشناسان گمرک اعلام کرد.