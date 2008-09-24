امام خمینی (ره) در برابر رزمندگان متواضع و فروتن بود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با شام غریبان امیرمومنان حضرت علی (ع)، حجت الاسلام سید علی خمینی، نوه بزرگوار حضرت امام (ره) در مراسم شبی با شهدا، بزرگداشت مقام شامخ برادران شهید صفت الله و جواد مقدم در مسجد امام رضا (ع) منطقه17، ضمن تبیین حرکت مبارزاتی امام (ره) خاطر نشان کرد: مهمترین شاخصه اندیشه و رفتار امام کار برای خدا بود و امام حتی در جزئی ترین امور زندگی نیز این اصل را رعایت می کرد.

وی با انتقاد از کسانی که مشکلات را به پای نظام جمهوری اسلامی وتئوری حکومت دینی می نویسند، خاطر نشان کرد: بسیاری از این مشکلات به دلیل جواب ندادن بعضی برنامه ها بود.

سید علی خمینی ضمن اشاره به قدرت و صلابت امام در مواجهه با قدرت ها گفت: امام همواره با قدرت و بدون ترس و واهمه در برابر قدرت های غرب و شرق ایستادگی می کرد ولی در مواجهه با رزمندگان در نهایت تواضع و فروافتادگی اعلام می کرد من دست و بازوی شما را می بوسم.

یادگار امام (ره) در ادامه به عشق و ارادت امام به خانواده های شهدا اشاره و خاطر نشان کرد: امام بیشترین دیدارهای خود را با خانواده های شهدا داشته که این مسئله مورد تایید اعضای دفتر ایشان نیز هست.

مراسم شبی با شهدا در شام غریبان مولای متقیان حضرت علی (ع) و با حضور خانواده معظم شهدای منطقه 17 و ائمه جماعات مساجد و مسئولین این منطقه شهید پرور در مسجد امام رضا (ع) برگزار گردید.

این مراسم سال گذشته با حضور رئیس جمهور، برگزار گردید که طی آن لوح "شجاعت علوی" از سوی مادران 4000 شهید منطقه 17 تهران به پاس مواضع شجاعانه وی در دانشگاه کلمبیا به رئیس جمهور اعطا گردید.