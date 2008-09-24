پنج هزار مدرسه در کشور ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهر ، سید باقر مسلمی امروز در مراسم افتتاح مدرسه شبانه روزی خلیج فارس اهر گفت : در 6 ماهه اول سالجاری بیش از 3 هزار مدرسه در قالب 140 هزار کلاس درس ساخته و تحویل آموزش و پرورش شده است که با برنامه ریزی انجام شده تا پایان سالجاری 2 هزار مدرسه دیگر در سطح کشور ساخته می شود .

وی افزود : خیرین مدرسه ساز در سالجاری 608 میلیارد تومان برای ساخت مدرسه تقبل نمودند که این رقم نسبت به سال 84 به بیش از سه برابر افزایش یافته است .

معاون اداری و مالی سازمان نوسازی انتقال معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش به وزارت کشور را یک ضایعه به این سازمان برشمرد و افزود : خدمات انجام شده توسط بوربور بعنوان برگ زرین بر تاریخ آموزش و پرورش ثبت خواهد شد .

وی همچنین گفت : اداره کل نوسازی مدارس استان به جهت جذب اعتبارات و ساخت فضاهای آموزشی رتبه اول را کسب نموده و امسال 100 میلیارد تومان به نوسازی مدارس استان اختصاص یافته است .