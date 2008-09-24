اختصاص 90 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل سد گلورد در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عزیرالله واحد ظهر چهارشنبه در جلسه ای به منظور بررسی مشکلات اجرای این طرح در ساری برگزار شد، افزود: علاوه براین مقدار اعتبار، بانک توسعه اسلامی نیز در مجموع 38 میلیون یورو برای احداث شبکه این سد سرمایه گذاری کرده است که امسال بخشی ازآن به این امر اختصاص یافته است.

وی از تعیین پیمانکار برای احداث بدنه سد گلورد مازندران درآینده نزدیک خبر داد.

واحد کمبود اعتبار را یکی از مشکلات فراروی اجرای این طرح ذکر کرد و ابراز امیداوری کرد تا با تخصیص اعتبارات به موقع این طرح در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به روند پیشرفت مطلوب شبکه گلورد و اتمام بخشی از اجزای آن از جمله سد انحرافی نکارود در آینده نزدیک، اظهارداشت: 25 درصد از منابع آب این طرح از طریق آب های میان حوز تامین می شود که با استفاده از شبکه این طرح می توان آن را مدیریت کرد.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران در بخش دیگر سخنانش مشکل تملک زمین در اجرای این طرح را یکی دیگر از مشکلات فراروی عنوان کرد و برای رفع این مشکل خواستار همکاری و مشارکت بیشتر مردم و مسئولان در اجرای این طرح شد.

وی اظهار داشت: احداث سد گلورد مهمترین عامل در حل ریشه ای معضل کم آبی منطقه است که با احداث و بهره برداری آن مشکل کمبود آب آشامیدنی و اراضی کشاورزی شهرستان نکا و شهرهای اطراف برطرف می شود.

به گفته واحد، سد گلورد مازندران 25 هزار هکتار از اراضی شهرستان های نکا و بهشهر را تحت پوشش قرار می دهد.

سد گلورد در 40 کیلومتری شهرستان نکا بر روی رودخانه نکارود واقع شده است.