۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۴

جاسبی خبر داد:

تسهیلات ویژه دانشگاه آزاد برای ادامه تحصیل قهرمانان ورزشی

رئیس دانشگاه آزاد بر همکاری و تعامل دانشگاه آزاد با سازمان تربیت بدنی کشور به منظور گسترش فعالیتهای ورزشی دانشگاهی و حمایت از قهرمانان تاکید کرد و گفت: دانشگاه آزاد برای ادامه تحصیل قهرمانان ورزشی تسهیلات ویژه ای قائل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم ضیافت افطار که با حضور سردار مصطفی آجرلو مدیر کل تربیت بدنی شهرداری تهران و عالمی مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی وجمعی از روسای فدراسیون ها و قهرمانان کشور برگزار شد با بیان این مطلب افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در جهت گسترش و توسعه ورزش قهرمانی و حمایت از استعدادهای جوانان این کشور برنامه های بلند مدتی دارد به طوری که این مجموعه آموزش عالی در حال حاضر دارای 150 هزار ورزشکار سازمان یافته است.

وی خاطرنشان کرد: تربیت بدنی، میدان مهمی برای شناخت استعدادها و بهره برداری از ظرفیت های بالقوه جوانان در سطح کشورهاست که تاثیر بسزایی در عرصه های مختلف دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اظهار داشت: امروز مقوله ورزش علاوه بر تامین تندرستی و سلامتی در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حائز اهمیت است و می تواند در عرصه های بین المللی بیانگر قدرت و توانمندی کشورها و ملت ها باشد.

جاسبی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی دارای بخشنامه ای است که مطابق آن احداث سلف سرویس، مسجد و سالنهای ورزشی در سطح 350 واحد دانشگاهی آن الزامی است و دانشجویان در اکثر واحدها از امکانات مجهز ورزشی بهره می برند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دانشجویان بسیاری در مقاطع مختلف تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی در حال تحصیل اند، گفت: گرایشهای جدید ورزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در حال تصویب است.

