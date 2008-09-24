ورزشگاه MHSK لبریز از تماشاگر / پاداش ویژه برای شکست کوروچی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال کوروچی ازبکستان و سایپا ایران از دقایقی پیش در ورزشگاه MHSK - ارتش کوروچی- شهر تاشکند آغاز شد اما ساعتی پیش از به صدا در آمدن سوت داور سوریه ای دیدار به علت ازدحام بیش از حد تماشاگران و پر شدن سکوها درهای این ورزشگاه بسته شد.

* تصاویر این مسابقه که از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا برگزار می شود، از یک مانیتور بزرگ که در بیرون این ورزشگاه نصب شده، بصورت مستقیم برای علاقمندانی که نتوانستند وارد ورزشگاه شوند، پخش می شود.

* مسئولان AFC اجازه نمی دادند گزارشکر شبکه دوم سیما برای پوشش حواشی این دیدار وارد ورزشگاه شود، همچنین گزارشگر شبکه رادیویی ورزش هم برای گزارش این دیدار با مشکلاتی مواجه شده است.

* مسئولان باشگاه سایپا پیش از آغاز این مسابقه به بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه وعده دادند در صورت شکست حریف ازبکستانی خود، مبلغ 3 هزار و پانصد دلار به هر یک از آنها پاداش داده خواهد شد. ضمن اینکه مبلغ 3 هزاردلار پاداشی که پس از صعود سایپا به این مرحله قرار بود به بازیکنان پرداخت شود بعد از این دیدار به حساب آنها واریز می شود.