312 هزار کیلوگرم کالای غیراستاندارد طی یک ماه مرجوع شد

نیره پیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این مدت 38 فقره کالای غیراستاندارد به ارزش کل 755 هزار و 428 دلار از نظر مقررات استاندارد اجباری و کیفیت مورد تایید قرار نگرفت و کلیه محموله های وارداتی نامرغوب مرجوع شد.

وی افزود: محموله های وارداتی غیراستاندارد شامل اتوکلاو، یونیت دندانپزشکی، کیسه ادرارجانبازان، لامپ، سانتریفوژ، لنت ترمز، کلید قطع و وصل، اسباب بازی، ظروف ملامین، منبع تغذیه کامپیوتر، آبسردکن، کلید مینیاتوری، DVD، نوت بوک، یخچال، هویه دستی، سنگ برش و سایش، کولر گازی، شیلنگ، لوله، پارچه، پوشاک، زعفران و شیرآلات بهداشتی بوده است.

این مسئول یادآور شد: از مجموع کالاهای نامرغوب 18 فقره معادل 4/47 درصد مربوط به کالاهای برقی و 20 فقره معادل 6/52 درصد‌ مربوط به کالاهای غیربرقی است.

مدیرکل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات با بیان اینکه در مدت زمان یاد شده بیشترین کالاهای غیراستاندارد مرجوعی تولید کشورهای جنوب شرقی آسیا بوده است، خاطرنشان کرد: در همین بازه زمانی بیشترین کالای غیراستاندارد به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی، کشورهای جنوب شرقی آسیا و اروپا وارد کشور شده است.