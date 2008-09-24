شاخص بورس امروز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل قیمت در پایان معاملات روی عدد 11 هزار و 786 متوقف شد که نسبت به آخرین روز ‏معاملاتی قبل از آن 62/24 واحد کاهش داشت. شاخص بازار اول با 99/21 واحد کاهش به 10 هزار و 214 واحد رسید. شاخص بازار دوم با 23/23 واحد کاهش در پایان معاملات روی عدد 13 هزار و 292 واحد متوقف شد. شاخص ‏صنعت هم با 47/21 واحد کاهش عدد 9 هزار و 277 را تجربه کرد‏‎.

امروز سرمایه‌گذاری غدیر با 45 میلیون و 93 هزار سهم بیشترین متقاضیان خرید را به خود اختصاص داد. همچنین سایپا با سه میلیون و 260 هزار سهم، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 610 هزار سهم، کنتورسازی ایران با یک میلیون و 160 هزار سهم، ایران ترانسفو با 374 هزار سهم، مخابرات ایران با 750 هزار سهم، باما با 286 هزار سهم، ملی سرب و روی ایران با یک میلیون و 172 هزار سهم، صنایع گالوانیزه فجر سپاهان با یک میلیون و 196 هزار سهم و صنایع سیمان دشتستان با 211 هزار سهم بیشترین متقاضی خرید را داشتند.

در مقابل فولاد مبارکه اصفهان با 11 میلیون و 377 هزار سهم در صدر جدول بهترین تقاضاهای فروش قرار گرفت. همچنین فولاد خوزستان با چهار میلیون و 61 هزار سهم، سیمان سپاهان با یک میلیون و 812 هزار سهم، کالسیمین با 841 هزار سهم، سیمان شرق با 979 هزار سهم، سیمان تهران با یک میلیون و 181 هزار سهم، بانک اقتصاد نوین با یک میلیون و 386 هزار سهم، نورد قطعات فولادی با 794 هزار سهم و پتروشیمی اراک با یک میلیون و 113 هزار سهم بیشترین متقاضی فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.

امروز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 20/11 واحد، پتروشیمی اراک با 47/8 واحد و سرمایه‌گذاری غدیر با 73/3 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر روند شاخص داشتند. در مقابل مخابرات ایران با 12/38 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشت.

در معاملات امروز بازار سهام، حق‌تقدم نورد قطعات فولادی، ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران، پتروشیمی خارک، سایپاآذین، تولیدفرومولیبدن کرمان، سرمایه‌گذاری غدیر، فرآوری موادمعدنی ایران، مجتمع فولادخراسان، ایران ترانسفو و صنعتی دریایی ایران بیشترین افزایش قیمت را میان سایر شرکت‌های بورسی تجربه کردند.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، در مقابل ذغال سنگ نگین طبس، داروسازی جابرابن حیان، سرمایه‌گذاری رنا، گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران، نورد و لوله اهواز، خدمات دریایی تایدواترخاورمیانه، نفت بهران، ملی صنایع مس ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران بیشترین کاهش قیمت را داشتند.