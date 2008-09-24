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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۱۳

در هفته گردشگری؛

مسابقه سراسری روز و شعار استان ها برگزار می شود

مسابقه سراسری روز و شعار استان ها برگزار می شود

در هفته گردشگری مسابقه سراسری روز و شعار استان ها از سوی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری قصد دارد به مناسبت هفته گردشگری مسابقه سراسری روز و شعار استان ها را برگزار کند.

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می توانند روز و شعار استان را به سایت www.pasokhgo.ir و یا صندوق پستی 377- 14335 ( روابط  عمومی معاونت گردشگری ) تا تاریخ 12/7/ 87 ارسال کنند.

بر اساس این گزارش ، به قید قرعه به 30 تن از شرکت کنندگان ، ترانسفر و اقامت به مدت 4 روز به هر نقطه از ایران به همراه جوایز صنایع دستی اهدا خواهد شد.

شرکت کنندگان در مسابقه باید شعار و روز 30 استان کشور را که توسط شورای فرهنگ عمومی هر استان و به همت معاونت گردشگری به تصویب رسیده است تهیه کرده و به روابط عمومی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری ارسال نمایند.

کد مطلب 754890

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