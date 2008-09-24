دفاتر مشاور املاک مازندران ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مازندران، عباسعلی زمانی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ساماندهی دفاتر املاک شهرستان نوشهر اظهار داشت: مازندران جزو اولین استانهایی است که طرح رایانه ای شدن دفاتر مشاور املاک در آن اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح تمامی معاملات بر اساس یک کد رهگیری منظم تعریف می شود و یک زمین نمی تواند در چند بنگاه معامله شود.

به گفته زمانی، اجرای این طرح در جلوگیری از بروز تخلفات و سوء استفاده های احتمالی برخی افراد سودجو تاثیر زیادی دارد.

معاون فرماندار نوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: ساماندهی دفاتر املاک امری ضروری است که باید با جدیت پیگیری شود.

محمد معصومی افزود: اکنون به واسطه افراد و دفاتر غیرقانونی مشاور املاک، برخی اراضی کشاورزی در حال تغییر کاربری است و در صورت تداوم این روند، بسیاری از اراضی مستعد کشاورزی شهرستان از مدار استفاده خارج می شوند.

وی اضافه کرد: شهرستان نوشهر از جمله مناطقی است که شمار دفاتر مشاوران املاک غیرمجاز در آن زیاد است و این دفاتر هرچه زودتر باید ساماندهی شود.

در حال حاضر 600 دفتر مشاور املاک در شهرستان نوشهر فعالیت دارند.