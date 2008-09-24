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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۱۷

دفاتر مشاور املاک مازندران ساماندهی می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی نوشهر گفت: دفاتر مشاور املاک استان مازندران با رایانه ای شدن، ساماندهی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در مازندران، عباسعلی زمانی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ساماندهی دفاتر املاک شهرستان نوشهر اظهار داشت: مازندران جزو اولین استانهایی است که طرح رایانه ای شدن دفاتر مشاور املاک در آن اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح تمامی معاملات بر اساس یک کد رهگیری منظم تعریف می شود و یک زمین نمی تواند در چند بنگاه معامله شود.

به گفته زمانی، اجرای این طرح در جلوگیری از بروز تخلفات و سوء استفاده های احتمالی برخی افراد سودجو تاثیر زیادی دارد.

معاون فرماندار نوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: ساماندهی دفاتر املاک امری ضروری است که باید با جدیت پیگیری شود.

محمد معصومی افزود: اکنون به واسطه افراد و دفاتر غیرقانونی مشاور املاک، برخی اراضی کشاورزی در حال تغییر کاربری است و در صورت تداوم این روند، بسیاری از اراضی مستعد کشاورزی شهرستان از مدار استفاده خارج می شوند.

وی اضافه کرد: شهرستان نوشهر از جمله مناطقی است که شمار دفاتر مشاوران املاک غیرمجاز در آن زیاد است و این دفاتر هرچه زودتر باید ساماندهی شود.

در حال حاضر 600 دفتر مشاور املاک در شهرستان نوشهر فعالیت دارند.

کد مطلب 754894

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