رولینگ مقدمه تاریخچه هری پاتر را می نویسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ام.تی.وی پرس، این کتاب در دهمین سال تولد شخصیت "هری پاتر" منتشر خواهد شد و آنه لی نویسنده آن سرگذشت کامل شرایط خلق این شخصیت را در دنیای ادبیات، واکنش علاقمندان، ورود آن به سینما و تاثیر مستقیم این شخصیت بر زندگی جی.کی.رولینگ به طور کامل در کتاب خود شرح داده است.

به نوشته این پایگاه اینترنتی، رولینگ در آخرین مصاحبه اش با آنه لی که به عنوان خبرنگار و برنامه ساز هم در ام.تی.وی کار می کند نگارش دیباچه کتاب او را پذیرفت و قرار است در این مقدمه او به توضیح و تشریح ناگفته های کتاب بپردازد.

تقسیم اعتبار وعواید جانبی "هری پاتر" از سوی رولینگ با توجه به حساسیتهای او که بارها با شکایات متعددش آشکار شده بود، عملی بعید می نمود که ملاحظه سابقه دراز دوستی و همکاری با آنه لی این مسئله را توجیه کرد. اما هنوز بسیاری از منتقدان بر این باورند که عمل دوگانه و متناقض رولینگ در سختگیری اغراق آمیز و تساهل افراطی در مورد واگذاری حق استفاده از نام و شهرت شخصیت "هری پاتر" امری سوال برانگیز است.

این مسئله وقتی روشن تر می شود که بدانیم رولینگ به تازگی از کار شکایت و تعقیب قضایی کتابی با نام "فرهنگنامه هری پاتر" فارغ شده و تا توقیف تمام نسخه های این کتاب از پای ننشسته بود.

کتاب آنه لی با نام کامل "هری،یک تاریخچه: سرگذشت واقعی پسرک جادوگر، طرفداران و زندگی در میانه پدیده هری پاتر" در روز چهارم نوامبر سال جاری میلادی (14 آبان) روانه بازارها می شود.