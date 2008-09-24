تجهیز قدیمی ترین کتابخانه خوزستان به کتب دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش تخصصی دفاع مقدس در کتابخانه علامه طباطبایی بهبهان به زودی افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

این بخش در سال 1385 در کتابخانه رجایی اهواز ایجاد شد و در حال حاضر هم دارای 5000 جلد کتاب مربوط به دفاع مقدس است.

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرستان بهبهان قدیمیترین کتابخانه های عمومی استان خوزستان است که در سال 1342 و با 110 جلد کتاب تاسیس شد و در حال حاضر 3500 عضو فعال دارد و روزانه بیش از 300 نفر به قسمتهای مختلف کتابخانه مراجعه می نمایند و بیش از 150 جلد کتاب در موضوعات مختلف روزانه به امانت داده می شود که بیشترین علاقمندی در موضوعات ادبیات، تاریخ، دین وآموزشی- علمی است.

همچنین اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان اقدام به ارسال کتابهای مربوط به دفاع مقدس به تمام کتابخانه های در سطح استان جهت ایجاد بخش دفاع مقدس کرده است.