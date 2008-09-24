تامین انرژی الکتریکی با استفاده از شارژر خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت انگلیسی شارژر خورشیدی را برای تامین نیروی الکتریکی وسایل قابل حمل الکتریکی مانند انواع لپ تاپ ها ارائه کرده است.

Solargorilla شارژر قابل حمل با قاب مقاوم و ضد آبی است که برای استفاده در مکان هایی که دسترسی به منبع انرژی الکتریکی در آن مشکل خواهد بود، مناسب بوده و می توان آن را به راحتی به دیواره اتومبیل و یا چادر نصب کرد.

Solargorilla دارای خروجی انرژی 20 ولتی و سوکت استاندارد 5 ولتی USB بوده و با وزن 700 گرم دارای ابعادی برابر 264.200.19 میلیمتر است. به گفته شرکت تولید کننده میزان عملکرد این دستگاه به میزان حجم اشعه ماورا بنفش و به عبارتی دیگر میزان شدت تابش خورشید در محیط بستگی خواهد داشت.

در صورت عدم حضور نور خورشید برای تامین انرژی این شارژر می توان از شارژری دیگر با نام Powergorilla که به باطری های لیتیومی مجهز بوده و قادر به تامین دو الی شش ساعت از انرژی لپ تاپ و یا 20 ساعت انرژی برای وسایلی کوچکتر مانند آی پاد ها خواهد بود استفاده کرد. این شارژر در مدلهای 16،‌19 و 24 ولتی در دسترس کاربران خواهد بود.

هر دو نمونه از شارژرها برای تطبیق با انواع مختلف وسایل الکترونیکی به انواع اتصالات الکتریکی مجهز بوده و با قیمت 140 و 150 دلار در دسترس مصرف کنندگان قرار گرفته اند.