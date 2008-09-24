به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علویان بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم جشن آغاز سال تحصیلی دانشجویان جدید الورود اظهار داشت: با پذیرش دانشجویان بومی استان، نه تنها مشکل اسکان حل نشده بلکه تقاضا برای خوابگاه افزایش یافته است.



وی ‌با‌ اشاره ‌به‌ حضور دانشجویان غیربومی ‌از سال‌های‌ گذشته ‌اظهار ‌داشت‌: از آنجایی‌ که مطابق ‌آیین‌نامه موجود، خوابگاه در درجه اول برای دانشجویان غیربومی خواهد بود و دانشجویا‌ن بومی ‌باید ‌مطابق ‌اولویت‌بندی ‌و داشتن‌ شرایط ‌خاص ‌از این ‌امتیاز بهره ‌گیرند .

وی ‌تصریح‌ کرد‌: به ‌دلیل‌ کمبود‌ فضای‌ خوابگاهی هر‌ دانشجو ‌مجاز ‌به ‌استفاده ‌از خوابگاه به مدت چهار ترم ‌تحصیلی ‌است‌ و از این‌رو با توجه‌ به‌ کوتاه ‌بودن مدت‌ طول‌ روز ‌در ‌فصل ‌پاییز ‌و زمستان‌ و تاریک ‌شدن ‌هوا، دانشجویان ساکن در شهرهای ‌اطراف بابلسر باید به رفت و آمد و یا اجاره منزل‌ در‌ سطح ‌شهر بپردازند.

وی ‌با‌ بیان ‌اینکه ‌حمل ‌و ‌نقل ‌بین‌شهری ‌و یا دور شدن ‌دانشجویان ‌از کانون ‌خانواده‌ و زندگی‌ در فضایی ‌بدون‌ نظارت ‌آنان‌ و مسئولان ‌دانشگاه،‌ می‌تواند ‌تبعات ‌امنیتی ‌و ‌فرهنگی ‌به‌ همراه‌ داشته ‌باشد‌، خاطرنشان ‌کرد: مسئولان ‌دانشگاه ‌با‌ وجود‌ همه ‌کمبودها در ‌تلاشند ‌تا‌ در حد‌ امکان، مشکل‌ دانشجویان مازندرانی را برطرف کنند.

وی‌‌ ‌از‌ اسکان ‌همه‌ دانشجویان‌ روزانه ‌ورودی ‌جدید‌ اعم ‌از‌ دختران ‌و ‌پسران‌ در‌ خوابگاه‌های‌ دانشجویی خبر ‌داد ‌و‌ گفت: امسال هزار و 400 دانشجوی ‌دختر و 700 دانشجوی‌ پسر‌ در‌ خوابگاه‌ها ‌اسکان‌ داده‌ می‌شوند.

علویان با اشاره به پذیرش دو هزار و 100 دانشجوی جدید در دانشگاه مازندران گفت: به منظور آشنایی این دانشجویان با فضای ‌دانشـــگاه، مسئولان‌ و‌ آییـــن‌نامه‌های مختلف‌آموزشی، انضباطی ‌و ‌فرهنگی‌، مراسمی در دو روز در هفته دوم مهر برگزار خواهد شد.

وی‌ ‌با بیــان ‌اینکه‌ در سال‌ تحصیلی ‌جدید‌ مسابقات‌ ورزشی‌ در‌ سطح‌ دانشکده‌ها ‌به‌طور ‌منظم ‌برگـــزار ‌خواهد ‌شد، خاطر‌نشان‌ کرد: ‌مطابق ‌پیش‌بینی‌های ‌انجام شده،‌ حداقل یک برنامه ‌ورزشی‌ به‌طور منظم‌ در دانشگاه ‌انجام می‌شود و دانشجویان ‌علاقمند در خوابگاه‌ها‌ و دانشکده‌ها ‌می‌توانند ‌نسبت‌ به ‌حضور‌ در ‌مسابقات ‌اقدام کنند.

معاون‌ دانشجویی ‌و ‌فرهنگی ‌دانشگاه با اشاره به استقبال ‌دانشجویان از‌ کمک‌های ‌مرکز مشاوره و درمان ‌دانشگاه‌ در سال‌های گذشته ‌تصریح کرد: کارشناسان این مرکز تجزیه و تحلیل بر روی فرم‌های تکمیل شده توسط دانشجویان جدید را به اتمام رسانده‌اند که براساس داده‌های حاصل از آن‌ها ‌نسبت‌ به ‌برگزاری‌ کارگاه‌های مختلف آموزشی ‌در‌ موضوعاتی چون ازدواج، اعتیاد و خانواده اقدام خواهد شد.

وی‌ ‌از‌ حمایت ‌معاونت‌های پژوهشی ‌و اداری و‌ مالی ‌دانشگاه‌ از انجمن‌های‌ علمی خبر داد و بیان داشت: از سال ‌گذشته مقرر شده ‌تا بودجه‌ای‌ برای تقویت این ‌تشکل‌های‌ علمی ‌اختصاص‌ داده شود که ‌‌بر‌اساس‌ آن ‌تمام طرح‌هایی ‌که توسط این ‌انجمن‌ها مورد ‌تصویب معاونت دانشجویی ‌و ‌فرهنگی ‌قرار گیرند، مشمول کمک پژوهشی خواهند شد.

دانشگاه مازندران در حال ‌حاضر‌ دارای ‌بیش از 11 هزار دانشجو است.