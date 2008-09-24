به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسن علیاکبری بعد از ظهر امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود با خبرنگاران در محل سازمان حمل و نقل پایانه های استان زنجان افزود: اجرای تئاتر ـ آموزش کلاسیک و ایمنسازی در 75 مدرسه استان با هزینهای بالغ بر 350 میلیون ریال و با نظارت سازمان توسط پیمانکار اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: طرح ایمنسازی مدارس حاشیه راههای استان زنجان در سال گذشته با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال در 45 مدرسه در استان زنجان اجرا شده بود.
علیاکبری افزود: در این طرح از روشهای نوین آموزشی برای آموزش دانشآموزان در زمینه رعایت قوانین ترافیکی استفاده میشود.
مدیرسازمان حمل ونقل و پایانههای استان زنجان افزود: اجرای تاتر با موضوع مدرسه امن، توزیع جلیقه شبرنگدار، چراغ شمکزن، راکت ایست و تابلو سه وجهی عابر پیاده از لوازم و تجهیزات توزیع شده در مدارس حاشیه راههاست.
علیاکبری افزود: اجرای این طرح لوازم و تجهیزاتی از قبیل جلیقه شبرنگدار، چراغ چشمک زن ، راکت ایست و تابلو سه وجهی عابر پیاده در مدارس مشمول طرح توزیع میشود.
مدیرسازمان حمل ونقل و پایانههای استان زنجان افزود: در بعد ایمنسازی فیزیکی مدارس نیز بانصب علایم عمودی از قبیل تابلوی کاهش سرعت، چراغ راهنما ، همچنین علایم افقی مانند خط کشی محل عبور دانشآموزان، اختصاص مسیر عبور کودکان از کنار جادهها ، هشدارهای لازم به رانندگان مبنی بر کاهش سرعت در منطقهی عبور دانشآموزان ارایه و کودکان از وجود خطرات ناشی از سرعت اتومبیل آگاه میشوند.
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