باید جلوی گسترش خرافات را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی عصر امروز در ادامه تفسیر قرآن کریم در حرم مطهر به موضوع عبادت اشاره کرد و با بیان اینکه عبادت درگاه خداوند چیزی نیست که انسان از خودش مسئله ای را مطرح کند، نسبت به برخی خرافات هشدار داد.



وی افزود: روش عبادت باید از شرح مطهر باشد و باید انسان‌ها برای عبادت کردن به مسائل دینی و کتب توجه کنند.



این مرجع تقلید تصریح کرد:‌ در برگزاری برخی مراسم‌ها ما شاهد هستیم که برخی مردم خرافاتی را رسم می‌کنند که این خلاف مسائل اسلامی است.



وی در ادامه با اشاره به مسئله امنیت گفت: تمامی مسائل دنیا امروزه بر محور امنیت قرار دارد و این مسئله از نیازهای روز دنیا است.



مکارم شیرازی با اشاره به تلاش‌های نیروی انتظامی در برقراری امنیت در جامعه گفت: ما شاهد تلاش نیروی انتظامی در برقراری امنیت در جامعه و همچنین برخورد با ارازل و اوباش هستیم اما متاسفانه برخی رسانه‌های بیگانه مطالب غیر واقعی را در این زمینه منتشر می‌کنند.



وی افزود: از سوی دیگر برخی خود فروخته نیز در داخل کشور با این رسانه‌ها همکاری داشته و با طرح‌های نیروی انتظامی مخالفت می‌کنند و آن را مسئله‌ای جدای از برقراری امنیت می‌پندارند.



این مرجع تقلید با بیان اینکه اگر امنیت در جامعه نباشد زندگی غیر ممکن خواهد بود، تصریح کرد:‌ ما باید از خداوند متعال به دلیل نعمت امنیت تشکر کنیم و همیشه قدردان او باشیم.



آیت الله مکارم شیرازی افزود: برخی کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان و... از این نعمت برخوردار نیستند و این در حالی است که از برکت اسلام و اهل بیت مملکت ما در امنیت بسر می‌برد.



وی در ادامه به موضوع رفاه و آسایش مسلمانان اشاره کرد و گفت: در کشورهایی که مسلمانان زندگی می‌کنند، حتی یک فقیر و بیکار نباید وجود داشته باشد.



وی افزود: باید با بیکاری و فقر مبارزه کرد تا فساد را ریشه کن کنیم.



استاد حوزه علمیه قم در پایان به هک کردن سایت‌های شیعی توسط گروه وهابی اشاره کرد و گفت:‌ هک کردن این سایت‌ها نشانه غیر منطقی بودن این افراد است و آن‌ها نمی‌توانند در برابر شیعیان بایستند.



وی افزود: سایت‌هایی هستند که بدترین دشنام‌ها را به پیغمبر اسلام روا می‌دارند و به صورت علنی فحشا را به تصویر می‌کشند این درحالی است که وهابیون در برابر فعالیت آنها هیچ اقدامی نمی‌کنند.