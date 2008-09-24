37 تبعه افغان غیرمجاز در مینودشت شناسایی و دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان ، سرهنگ محمد تمسکنی زاهدی عصرچهارشنبه در جلسه برنامه ریزی و جمع آوری افاغنه غیرمجاز در استان افزود: ماموران ایست و بازرسی "تنگراه" سه دستگاه اتوبوس حامل اتباع کشور افغانستان را که مدارکی دال بر اقامت در ایران نداشتند، توقیف کردند.

وی اظهار داشت: این متهمان برای بازجویی و انجام مراحل قانونی به نیروی انتظامی مینودشت منتقل شدند.

وی همچنین از اجرای طرح تشدید فعالیتهای انتظامی به منظور افزایش ضریب امنیتی و ارتقای احساس امنیت در بین شهروندان با بسیج کلییه امکانات در استان خبر داد.

به گفته سرهنگ زاهدی، در اجرای این طرح، طی 24 ساعت گذشته ، 12 کیلوگرم مواد مخدر از سه قاچاقچی مواد مخدر در این استان کشف و ضبط شد.

طبق اعلام مسولان انتظامی گلستان، 31 درصد مردم از عملکرد پلیس این استان رضایت دارند.